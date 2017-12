Moody\'s anticipează o inflaţie de 4,4% pentru 2009

Agenţia de rating Moody\'s anticipează o inflaţie de 4,4% pentru România în acest an, uşor peste ţinta Băncii Naţionale a României (BNR) de 4,3%, şi prognozează o rată a creşterii preţurilor de consum de 3,7% anul viitor. BNR ţinteşte, pentru 2010, o inflaţie de 2,6%. Prognoza Moody\'s privind inflaţia are la bază o contracţie economică estimată la 8,9% în acest an, urmată de o creştere de 1,2% în 2010, şi un deficit de cont curent de 5,1% din PIB în 2009, respectiv 3,5% din PIB anul viitor, reiese dintr-un raport al agenţiei de evaluare financiară. Moody\'s estima, în luna iulie, o inflaţie de 4,9% în 2009, pe o scădere economică prognozată la 5,7%. BNR a revizuit în scădere, la începutul lunii august, prognozele de inflaţie pentru anii 2009 şi 2010, de la 4,4% la 4,3% pentru acest an şi de la 2,8% la 2,6% pentru anul viitor. Rata anuală a inflaţiei din fiecare trimestru este criteriu de performanţă în acordul cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), iar depăşirea cu două puncte procentuale a nivelului central stabilit va necesita adoptarea de măsuri, ca obligaţie de continuare a programului. Ţinta indicativă pentru 2009 a fost fixată la 4,5% plus/minus un punct procentual, însă reprezentanţii FMI au declarat, în august, la sfîrşitul primei evaluări a acordului cu România, că Fondul estimează acum o inflaţie de circa 4,3% pentru acest an. FMI prognozează pentru România o scădere economică de 8-8,5% în 2009. Pentru 2010, FMI anticipează o uşoară creştere economică, de 0,5%-1%. Economia a scăzut în trimestrul al doilea cu 8,7% faţă de perioada similară din 2008 şi cu 1,1% faţă de primele trei luni ale anului în curs, potrivit datelor revizuite prezentate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Preţurile de consum s-au redus cu 0,07% în iulie faţă de iunie, România înregistrînd astfel deflaţie pentru prima dată după august anul trecut, iar rata anuală a coborît pentru a cincea lună consecutiv, pînă la 5,06%, a anunţat INS la începutul lunii august.