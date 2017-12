„Morandi”, în concert, la Londra

Trupa Morandi va susţine, pe 26 martie, un recital live, pe scena „IndigO2” din cadrul celebrului complex O2 din Londra. „Morandi” va cînta în deschiderea concertului susţinut de trupa poloneză Myslovitz, intrarea la acest eveniment fiind gratuită. Concertul se înscrie în seria evenimentelor O2 YourCountryLive, care sărbătoresc comunităţile de emigranţi din Marea Britanie prin cea mai bună muzică live. Acest festival realizat sub egida O2 durează trei zile, de-a lungul cărora vor concerta trupe reprezentative pentru fiecare colţ al globului. Formaţia „Morandi” va interpreta un set de piese special alese pentru fanii O2 YourCountryLive, single-urile „Angels (Love Is The Answer)” şi „Save Me” numărîndu-se printre acestea. Amintim că, în vara anului 2008, Marius şi Randi, cei doi componenţi ai trupei, au susţinut peste 70 de concerte numai în Rusia, însă, de-a lungul anului trecut, „Morandi” a performat şi pe scene din Cehia, Ucraina, Estonia, Turcia, Kazahstan, Belarus, Serbia. Anul acesta, băieţii au deja programate peste 30 de concerte pînă în luna iunie, în China, Polonia, Cehia, Grecia, Turcia, Kazahstan, Estonia. În 2008, single-urile trupei „Morandi” s-au situat pe primul loc în topurile muzicale din mai multe ţări. În luna noiembrie a anului trecut, Marius şi Randi au primit premiul „Best Local Act” în cadrul MTV European Music Awards, la Liverpool, intrînd în competiţia „Europe\'s Favorite Act”. De asemenea, trupa „Morandi” a fost invitată să cînte la gala Eska Music Awards în Varşovia, care va avea loc în perioada 23 - 24 aprilie, acesta fiind cel mai mare eveniment muzical din Polonia, alături de nume importante de pe piaţa muzicală internaţională, cum ar fi: Akon, Ne-Yo, Anastacia, Lady GaGa, Rihanna, „Pussycat Dolls” şi „Sugababes”.