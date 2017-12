„Morandi” îşi va promova albumul cu ajutorul... concursurilor

Trupa „Morandi” va lansa, la sfîrşitul acestei luni, un nou album, intitulat „N3XT”, acesta urmînd să apară sub egida cunoscutei case de discuri Universal Music România, la un an după ce formaţia a semnat cu Universal UK, sub labelul Island. Primul extras pe single de pe noul album este piesa „Afrika”, al cărei videoclip a fost filmat, deja, în luna iulie. Mai mult, pentru a promova noul material discografic, componenţii formaţiei s-au gîndit la un lucru inedit: concursuri pentru fanii „Morandi”. „Fanii trupei vor putea primi poze, melodii, dar şi materiale making off de la filmările videoclipului piesei Afrika, toate acestea pe un stick pe care îl vor putea cîştiga”, a declarat Marius Moga.

„Morandi” s-a lansat în anul 2005, cu albumul „Reverse”, primul clip de pe acest album fiind „Love Me”, urmat de „Beijo uh la la”. Al doilea album al trupei, „Mind Fields”, lansat anul trecut, conţine piesele „Falling Asleep” şi „A la lujeba”, pentru care au fost făcute videoclipuri.