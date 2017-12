„Morandi”, vedetă în Polonia

Dacă Marius Nedelcu şi Crazy Loop se „bat” pentru primul loc în topul hiturilor din Polonia, şi trupa „Morandi” îşi va lansa în această ţară, pe data de 26 septembrie, albumul „N3XT”, după ce single-ul „Angels (Love Is the Answer)” se află, de patru săptămîni, în fruntea topului National Airplay. În prezent, piesa „Angels (Love Is the Answer)” este una dintre cele mai difuzate piese pe posturile de radio din Polonia. Albumul „N3XT” a obţinut, deja, un Disc de platină în România, pentru vînzările înregistrate.

Trupa „Morandi” a lansat albumul „N3XT” în România, în luna decembrie a anului trecut. Formaţia este compusă din Marius Moga şi Andrei Ropcea (Randi). Ei s-au lansat în 2005, cu albumul „Reverse”, urmat, în 2006, de albumul „Mind Fields”, care a marcat momentul în care muzica lor a intrat rapid în topurile din Europa. „N3XT” este cel de-al treilea album al trupei.