Morcheeba a vibrat alături de 4.000 de fani români

Sala Palatului din capitală a răsunat, marţi seară, timp de aproape două ore, sub vocea magnetică a lui Skye Edwards şi pe acordurile trupei Morcheeba, peste 4.000 de fani dansând şi cântând cu trupa, ca într-o petrecere cu prietenii. Pe acordurile melodiei „The Sea\", Skye Edwards a intrat în scenă graţioasă, plutind, într-o rochie roz puternic. Cu vocea sa inconfundabilă, într-un mix de lumini jucăuşe şi colorate, Skye a introdus publicul repede într-o stare de plutire, pe nişte acorduri deja devenite istorie.

După prima piesă, Skye a salutat publicul, care o aplauda deja frenetic, invitându-i la dans pe cei prezenţi la Sala Palatului. Astfel, cei peste 4.000 de oameni au intrat în jocul solistei, care i-a purtat prin toată istoria trupei.

Morcheeba a mai concertat la Bucureşti, cu diferite soliste, dar niciuna nu s-a ridicat la valoarea şi puterea lui Skye.

Concertul a fost unul „ca în vremurile bune\", fiecare melodie cântată în cele aproape două ore de show fiind aşa cum trebuie, cu acordurile complete şi cu vocea care încheagă instrumentele.

Cu piese celebre, cum ar fi „Part of the Process\", „Rome Wasn\'t Built in a Day\" sau „Be Yourself\", într-un show care a dat impresia de petrecere cu prietenii, cei de la Morcheeba au meritat aşteptarea şi nu şi-au dezamăgit fanii.

Trupa Morcheeba a debutat pe scena muzicală britanică la mijlocul anilor \'90. În prezent, sound-ul Morcheeba combină mai multe stiluri muzicale: downtempo, soul, R\'n\'B, hip-hop, reggae, chill out, funk, blues. Din 1995, anul în care a luat naştere, Morcheeba a vândut peste şase milioane de discuri în întreaga lume.