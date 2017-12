Morcheeba face show în România

O veste excepţională pentru cei care ştiu să aprecieze muzica de calitate: celebra trupă Morcheeba revine în România, în formula care i-a adus succesul internaţional: solista Skye Edwards, Paul Godfrey (DJ) şi Ross Godfrey (instrumente). Formaţia va concerta la Sala Palatului din capitală, pe data 5 octombrie. Concertul de la Bucureşti este inclus în turneul de promovare, în Europa, a celui de-al şaptelea album din cariera trupei, „Blood Like Lemonade\", după mai multe reprezentaţii în Statele Unite ale Americii. Noua apariţie discografică a fost lansată pe 7 iunie, în Marea Britanie, la casa de discuri Pias Records, primul single extras fiind „Even Though\".

Biletele pentru concertul de la Sala Palatului sunt disponibile la preţuri de 90, 120, 160 şi 200 de lei, în funcţie de categorie şi pot fi achiziţionate online, de pe eventim.ro sau prin magazinele Germanos, Vodafone, Orange şi librăriile Humanitas.

Celebrând revenirea în trupă a vocii lor preferate, Skye Edwards - care s-a despărţit de Morcheeba în 2003 şi s-a concentrat pe o carieră solo - formaţia se întoarce la stilul primelor sale albume. „Un lucru pe care Morcheeba l-a căutat întotdeauna este să scoată albume pe care nu le-a făcut deja\", spune Ross Godfrey. „Aş putea veni noaptea acasă din oraş şi aş putea petrece ore întregi căutând prin mii de viniluri vechi, încercând să găsesc acel unic disc perfect, care să se potrivească momentului şi răspunsul este întotdeauna albumul pe care am vrut să-l facem noi, cu sound-ul acela înfundat de ora 3.00 dimineaţa, cald, nebulos, psihedelic\", adaugă acesta.

Trupa Morcheeba (n.r. „MOR - middle of the road\" - mijlocul drumului, „cheeba\" - termen informal folosit pentru canabis) a debutat pe scena muzicală britanică la mijlocul anilor \'90. În prezent, sound-ul Morcheeba combină mai multe stiluri muzicale: downtempo, soul, R\'n\'B, hip-hop, reggae, chill out, funk, blues. Din 1995, anul în care a luat naştere, Morcheeba a vândut peste şase milioane de discuri în întreaga lume.

Formaţia a mai cântat în România, în 2009, la Bucureşti, în 2008, la Festivalul Peninsula de la Târgu Mureş şi în 2007, la B\'estival, în capitală.