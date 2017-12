Morcheeba şi Parov Stelar, show electrizant la Sala Polivalentă

Artiştii de la Morcheeba au adus cu ei poveşti despre petreceri, hituri ca \"Blood Like Lemonade\" şi au împărţit tequila cu fanii, în timp ce Parov Stelar Band a combinat sound-ul electric şi muzica swing de modă veche, sâmbătă, la un concert care a adus aproape 6.000 de fani la Sala Polivalentă. Cei de la Morcheeba au urcat pe scenă în jurul orei 01.00, după artiştii români de la Electric Brother (DJ set) şi The Amsterdams. Solista Skye Edwads a apărut pe melodia \"The Sea\", îmbrăcată într-o rochie roşie, pe care a prezentat-o, mai târziu, publicului din faţa scenei. Ritmului diafan din \"The Sea\" i-a urmat sound-ul reggae, de la \"Friction\".

Jocurile reflectoarelor şi muzica luminoasă a artiştilor au fost completate de sentimentul de petrecere între prieteni, la care au contribuit sticlele de tequila de pe scenă, din care Skye nu s-a sfiit să împartă, la un moment dat, cu publicul. Când atmosfera a devenit şi mai fierbinte, aceasta a apelat la un evantai roşu, pentru a se răcori. Poveştile despre substanţele de petrecere nu s-au oprit pe parcursul întregii ore de show. Astfel, publicul a aflat că artiştii au compus primul lor album sub influenţa „ciupercilor magice\", iar o listă întreagă de licori, printre care Jack Daniel\'s şi tequila, a fost urmată de \"Blood Like Lemonade\".

Celor de la Morcheeba le-au urmat Parov Stelar Band. Solista trupei, îmbrăcată într-o rochie neagră, mulată, cu o atitudine de general de armată a înlocuit-o pe diafana Edwards de la Morcheeba. Primele piese ale trupei, printre care s-a numărat şi \"Libella Swing\", au fost umbrite de acustica Sălii Polivalente, în care se pierdeau vocea şi sunetul saxofonului. Câteva melodii mai târziu, la celebrul \"Chambermaid Swing\", când toţi spectatorii dansau, muzica a devenit omogenă şi ritmurile de swing s-au integrat perfect în sound-ul electric, toate într-o lumină sepia, care amintea de fotografiile vechi făcute în cluburi. Publicul de la Bucureşti a primit mulţumiri în româneşte din partea trupei care a mai venit în România, anul acesta, în martie.