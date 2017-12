Morga Spitalului de Urgenţă, cu un picior în... groapă!

Morga Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa sau Serviciul de prosectură, potrivit titulaturii oficiale, mai are un pas pînă la prăbuşire. Pereţii tuturor încăperilor sînt crăpaţi, găuriţi, plini de mucegai, iar acolo unde ţevile au fost înlocuite, spărturile au rămas neacoperite. Imaginea este de-a dreptul incredibilă, oamenii care vin să-şi ia acasă morţii rămîn încremeniţi cînd trec pragul secţiei. Le este frică să nu se prăbuşească pereţii peste ei. „N-am văzut în viaţa mea aşa ceva. Am crezut că aici sînt de fapt încăperi părăsite. Nu-mi vine să cred că aici lucrează oameni, că aici sînt aduse trupurile unor oameni. Ce dacă au murit? Nimeni nu trebuie să-şi bată joc de nimeni”, s-a arătat indignată o rudă a unui decedat. La propriu, încăperile care adăpostesc serviciul de prosectură mai au puţin şi se prăbuşesc peste personalul medical şi peste cadavre, iar în sala de autopsie, trupurile neînsufleţite şi oamenii în halate albe sînt stropiţi cu apă din... tavan. Este o defecţiune se pare... de ceva timp. Pur şi simplu, apa curge din tavan printr-o gaură ce a fost făcută pentru a vedea de unde se tot inundă sala. S-a constatat, însă nimeni pare să nu facă nimic. De asemenea, morţii sînt căraţi cu tărgi vechi de peste 60 de ani. Sînt nişte fiare vechi aruncate grămadă într-un colţ. Pare greu de crezut, dar încă mai sînt folosite, în lipsa altor mijloace pentru transportul cadavrelor. Riscuri de îmbolnăviri la Morga SCJU sînt cu duiumul, numai dacă se ia în calcul faptul că cineva s-ar putea tăia sau înţepa în fiarele ruginite care alcătuiesc tărgile sau dacă se ia în calcul faptul că ciuperca şi mucegaiul de pe pereţi constituie, de asemenea, o sursă de îmbolnăvire. Personalul secţiei este rezervat în privinţa comentariilor, însă cei care pătrund în secţie nu se pot abţine. „Trebuie să se facă ceva şi aici. Cred că nici pe vremea răposatului nu era aşa ceva. Ăla nu dădea voie să meargă o unitate în halul ăsta” sau „Or să moară de vii sub dărîmături oamenii care lucrează aici” sau „Doamne, ce este aici? E focar de infecţie. Mizerie mare”, sînt doar cîteva dintre comentariile celor care stăteau afară în aşteptarea rezultatelor autopsiilor celor dragi, care au trecut în nefiinţă. Pînă acum s-a reuşit renovarea şi modernizarea laboratorului de anatomie patologică, secţie care arată civilizat, însă lucrările la secţia de prosectură se lasă aşteptate.