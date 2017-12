Morgan Freeman, spărgător de cupluri

Actorul american urmează să joace rolul unui spărgător de cupluri într-o comedie produsă de Warner Bros., în regia lui Peter Segal. Scenariul acestui proiect cinematografic va fi scris de Josh Cagan şi Greg Coolidge. Proiectul are titlul provizoriu ”Dirty Old Men” şi prezintă povestea unui bărbat afemeiat care îşi găseşte în sfârşit perechea şi a celui mai bun prieten al acestuia din ultimii 40 de ani - rol interpretat de Morgan Freeman -, care va face tot ce poate pentru a sabota noul cuplu. Potrivit presei americane, stilul filmului va fi asemănător celui din ”Spărgătorii de nunţi” (2005) şi din ”Virgin la 40 de ani” (2005). Studiourile Warner Bros. şi-ar dori ca Jack Nicholson să facă din nou echipă cu Morgan Freeman, aşa cum s-a întâmplat în 2007, la filmările comediei de succes ”Ultimele dorinţe / The Bucket List”. Potrivit Hollywood Reporter, numele lui Jack Nicholson nu este încă ataşat acestui proiect, însă renumitul actor american este la curent cu existenţa acestuia.

Morgan Freeman, care a cunoscut succesul în cinema după ce a trecut de vârsta de 50 de ani, a primit, în februarie 2005, premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar, pentru prestaţia din ”O fată de milioane / Million Dollar Baby”, de Clint Eastwood, în care îi dădea replica lui Hilary Swank şi lui Eastwood. Actorul a mai fost nominalizat la Oscar pentru rolurile din ”Strada / Street Smart”, ”Şoferul Doamnei Daisy/ Driving Miss Daisy” şi ”Închisoarea Îngerilor / The Shawshank Redemption”. Încă foarte activ pe marile ecrane, el a lansat în 2008 trei filme importante: comedia ”Ultimele dorinţe / The Bucket List”, cu Jack Nicholson, filmul de acţiune ”Wanted”, cu Angelina Jolie şi James McAvoy şi ”Cavalerul negru / The Dark Knight”. În prezent, el participă la realizarea filmului biografic despre viaţa liderului sud-african Nelson Mandela, deţinând rolul principal în lungmetrajul ”Invictus”, regizat de Clint Eastwood, ce va fi lansat pe marile ecrane în luna decembrie. În luna ianuarie, Morgan Freeman va începe filmările thriller-ului de acţiune ”Red”, ce va fi produs de Summit Entertainment.