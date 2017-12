Morgan Schneiderlin s-a transferat la Everton

Internaţionalul francez Morgan Schneiderlin s-a transferat, joi, de la Manchester United la Everton, pentru aproximativ 23 de milioane de euro, notează site-ul oficial al grupării din Liverpool.

Schneiderlin, în vârstă de 27 de ani, a semnat un contract valabil pentru următorii patru ani şi jumătate. Pe fondul unor clauze, suma de transfer ar putea creşte la 28 de milioane de euro. Mijlocaşul central s-a declarat încântat de revederea cu antrenorul olandez Ronald Koeman, cu care a lucrat timp de un sezon la Southampton, înainte de plecarea la Manchester acum 18 luni.

""Vreau să-mi las amprenta la acest club, să fac tot ce pot pentru a aduce Everton acolo unde merită. Am vrut să mă transfer la un club cu mari ambiţii şi aşteptări, să lucrez în fiecare zi pentru un obiectiv măreţ, pentru că asta te împinge în faţă. Everton este un mare club în istoria fotbalului englez. Am apreciat mereu atmosfera de la stadion. Şi ştiu că există un plan foarte bun pentru viitorul acestui club.

În acest moment, am foame de fotbal şi abia aştept să revin pe teren. Ştiu că antrenorul de aici poate să scoată maximum de la mine, îi cunosc stilul şi cum vrea să jucăm fotbal. Ronald Koeman s-a purtat foarte bine cu mine de la început, a fost un fotbalist legendar. Poţi învăţa foarte multe de la cei mai buni", a declarat Schneiderlin.

Potrivit datelor oferite de serviciul de statistică Opta Sports la 11 ianuarie, Morgan Schneiderlin a reuşit mai multe tackling-uri şi intercepţii decât orice alt jucător din Premier League, 772, începând din august 2012.

Ronald Koeman crede că Schneiderlin este un jucător de calitate, care va revitaliza echipa şi va contribui la construcţia pentru viitor. Mijlocaşul are 15 selecţii la prima reprezentativă a Franţei.

"Cu foarte fericit cu acest transfer, pentru că îl cunosc pe Morgan, îi ştiu calităţile. În plus, a insistat să vină la Everton şi de asta avem nevoie. Este un caracter puternic şi poate juca pe mai multe posturi la mijlocul terenului. Totodată, este un jucător rapid, inteligent, cu prezenţe în naţionala Franţei. Am văzut la Morgan acea ardoare de a-şi arăta calităţile şi asta este un lucru excelent pentru un fotbalist. Vrei să joci fotbal pentru a câştiga jocuri şi trofee, nu pentru a sta pe banca de rezerve. Cred că e un pas important pentru viitorul lui şi am încredere că va confirma", a declarat tehnicianul olandez în vârstă de 53 de ani.

Morgan Schneiderlin şi-a început cariera la formaţia franceză Strasbourg şi a fost transferat în 2008 la Southampton, pentru 1.5 milioane de euro. În vara anului 2015, Manchester United l-a achiziţionat pentru 35 de milioane de euro.