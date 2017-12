„Morgen”, de Marian Crişan, la Festivalul Internaţional de la Ankara

Lungmetrajul „Morgen”, de Marian Crişan, va fi proiectat la Festivalul Internaţional de la Ankara, într-o secţiune specială dedicată filmelor străine de succes. Cea de-a 23-a ediţie a Festivalului Internaţional de la Ankara se deschide astăzi, cinematografia românească fiind reprezentată în acest an de filmul „Morgen”, inclus într-o secţiune specială dedicată peliculelor străine de succes, „From All Over the World”, alături de alte nouă producţii. Filmul „Morgen” va avea două difuzări în versiune originală şi cu subtitrare în engleză şi turcă, fiind prezentat la Ankara cu sprijinul ICR „Dimitrie Cantemir” din Istanbul.

Lungmetrajul de debut al lui Marian Crişan, „Morgen”, a fost propunerea României la premiile Oscar 2012. Pelicula a avut premiera la Festivalul de la Locarno, în 2010, unde a fost recompensată cu premiul special al juriului, precum şi premiul ecumenic.

De asemenea, „Morgen” a fost recompensat cu marele premiu şi premiul publicului la cea de-a treia ediţie a Festivalului de Film din Europa Centrală CinEast 2010, organizată la Luxemburg, cu premiul pentru regie la festivalul goEast de la Wiesbaden, dar şi cu premiul pentru distribuţie la Festivalul Internaţional de Film Independent IndieLisboa. Lista continuă cu premiul pentru cel mai bun regizor, dar şi cu cel pentru interpretare masculină, obţinut ex-aequo de Andras Hathazi şi Yilmaz Yalcin, la Festivalul Internaţional de Film de la Salonic.

Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Ankara a avut loc în anul 1988. În cadrul festivalului au loc atât proiecţii de filme, cât şi concursuri de benzi desenate, expoziţii şi workshop-uri de specialitate. Există o competiţie naţională de lungmetraje şi documentare, alături de o competiţie internaţională de scurtmetraje. Din 1992, festivalul a inclus şi proiecţii de filme străine, devenind, ca importanţă, al doilea eveniment de gen internaţional din Turcia.