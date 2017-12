Morris îşi asigură vocea pentru 50.000 de euro

Autorul hit-urilor „Desire”, „Havana Lover” şi „Because of You”, aflat acum în plină promovare cu single-ul şi videoclipul „Boca Linda”, Marius Iancu, alias Morris, s-a speriat de faptul că ar putea rămâne fără glas tocmai în perioada verii, când are de susţinut numeroase concerte. În urmă cu o săptămână, după ce a exagerat cu consumul de apă cu gheaţă, artistul a fost la un pas să-şi piardă vocea. Mai mult, s-a răsfăţat şi cu o îngheţată pentru a se răcori, chiar dacă nu prea are voie, căci de câteva luni ţine un regim bine stabilit de antrenorul său de la sala de sport.

Pentru că vocea reprezintă... unealta sa de lucru, Morris a decis să şi-o asigure pentru nici mai mult, nici mai puţin de 50.000 de euro. „Dacă nu am voce, nu pot să cânt, deci nu mai am spectacole, aşa că trebuie să mă asigur că „obiectul muncii” este în afara oricărui pericol! Am decis să-mi asigur vocea, căci meseria mea de artist este cea mai de preţ pentru mine în acest moment! Pregătesc o surpriză pentru fanii mei, în această vară, aşa că îi voi ţine la curent cu toate noutăţile pe pagina mea de Facebook”, a declarat artistul.