Morrissey, spitalizat

Fostul solist al trupei The Smiths, cântăreţul britanic Morrissey, a fost internat într-un spital din Detroit, din cauza unei infecţii urinare care l-a obligat să îşi întrerupă turneul pe care îl susţine în SUA. Morrissey, un nume major în muzica rock din anii ’80, a fost internat vineri în Beaumont Hospital dintr-o suburbie a oraşului Detroit. Din cauza unei alte probleme medicale, Morrissey, în vârstă de 53 de ani, îşi anulase deja concertul de joi seară din oraşul Flint, statul Michigan. Din acelaşi motiv, artistul îşi amânase concertul de vineri seară din Minneapolis şi pe cel de sâmbătă seară din Chicago. Nu este cunoscută, pentru moment, data la care va fi externat cântăreţul britanic.

Morrissey, printre ale cărui piese de succes se numără ”First of the Gang to Die” şi ”Irish Blood, English Heart”, a susţinut un turneu în America de Nord, în toamna anului trecut, o serie de concerte în Australia şi Noua Zeelandă, în luna decembrie şi a revenit la începutul acestei luni în SUA, pentru o nouă serie de concerte.