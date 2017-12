Mortalitate crescută de caniculă în Rusia

Ministerul rus al Sănătăţii a recunoscut, pentru prima dată, că rata mortalităţii a crescut cu 50% în zona Moscovei şi cu 8,6% în întreaga Rusie, în iulie, comparativ cu anul trecut, din cauza caniculei fără precedent. “Luna iulie 2010 a fost anormal de călduroasă, iar efectul a fost o creştere a deceselor”, precizează ministerul, fără a dezvălui numărul exact al deceselor. În plus, 14 regiuni din vestul şi centrul Rusiei s-au confruntat cu o creştere a mortalităţii în iulie: plus 20,2% în regiunea Nijni-Novgorod, plus 18,4% în Vladimir şi 17,3% în Moscova şi Tula. “S-au înregistrat 14.340 de decese la Moscova în iulie, cu 4.824 mai multe decât în iulie 2009”, adică o creştere de 50%, anunţase, anterior, un oficial din cadrul Protecţiei Civile. Mai mulţi oficiali moscoviţi evocaseră o creştere semnificativă a mortalităţii, dar Guvernul rus refuzase să confirme aceste cifre.