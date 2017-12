Mortalitatea infantilă în România, dublă faţă de media UE

În România, 10 copii din 1.000 mor înainte de a împlini un an. În UE, rata medie este de numai 4,9 la mia de nou-născuţi. Sărăcia populaţiei, precaritatea sistemului sanitar, lipsa de informare a mamelor se numără printre cauzele care au dus la această situaţie. Reprezentanţii organizaţiei \"Salvaţi Copiii\" au lansat ieri un program de reducere a mortalităţii infantile. Ei au arătat că, în România, numărul deceselor înregistrate în rândul copiilor e de două ori mai mare decât media UE. Conducem detaşat, urmaţi de Bulgaria (9 la mie) şi de Ungaria (care are 7,8 decese la mie). La celălalt capăt al clasamentului se află statele cu cele mai sănătoase sisteme sociale: Slovenia (2,4 decese la mia de nou-născuţi), Suedia şi Luxemburgul (cu 2,5 la mie) şi Finlanda (cu 2,6 la mie). Sărăcia e una dintre cauzele care au propulsat România în ierarhia ţărilor unde foarte mulţi copii mor la naştere. Sărăcia înseamnă părinţi fără educaţie şi un sistem sanitar deficitar sau total absent în mediul rural, a declarat medicul pediatru Mihai Gafencu, profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara. Harta sărăciei şi a şomajului se suprapune peste cea a deceselor înregistrate în cazul nou-născuţilor. Mehedinţiul, de exemplu, avea în 2008 o rată de 13,7 bebeluşi decedaţi la mia de nou-născuţi. În 2009, primul an de criză, rata a explodat, urcând cu şase procente, până la 19,4, aproape dublu faţă de media naţională. Judeţul s-a aflat pe primul loc şi la şomaj, şi tot cu procent aproape dublu faţă de media pe ţară: 14,1%, comparativ cu 7,8%, la nivel naţional, în decembrie 2009. Aceeaşi situaţie caracterizează şi judeţele Vaslui, Dâmboviţa şi Botoşani. Din statisticile negre ale mortalităţii infantile se poate schiţa portretul-robot al micuţilor morţi înainte de a împlini cinci ani: băieţel, cu o mamă cu nivel redus de şcolarizare, care n-a auzit de planificare familială şi n-a făcut niciun control prenatal; provine din familie de rromi care trăieşte în sărăcie extremă, într-o localitate rurală, cu o infrastructură proastă şi unde nu există medic de familie. Fiecare element din acest context social creşte riscul nou-născutului de a intra în statisticile deceselor care puteau fi prevenite. Dacă mama mergea la control se puteau depista anomaliile congenitale şi alte afecţiuni care produc cele mai multe decese ale copiilor de până la un an. Dacă ar fi existat medic de familie şi părinţii ar fi fost mai înstăriţi, s-ar fi putut trata bolile aparatului respirator, infecţioase şi parazitare, boli ce reprezintă a doua cauză a deceselor din rândul copiilor sub cinci ani. Dacă mamele ar fi fost educate, s-ar fi putut evita mare parte din accidentele casnice care au dus la moartea micuţilor sub cinci ani. În 2008, din cauza accidentelor la domiciliu au decedat 284 de copii, adică 10% din totalul micuţilor morţi înainte de împlinirea vârstei menţionate mai sus.