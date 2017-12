Morţii, transportaţi doar cu autoturisme autorizate!

Aşa cum se întâmplă în toate ţările lumii, şi în România legea care face referire la transportul persoanelor decedate trebuie să fie respectată cu rigurozitate. Transportul decedaţilor în spitale, dar nu numai, este permis doar dacă se realizează cu mijloace autorizate. Nu toate firmele de servicii funerare s-au conformat, aşa că, după cum era de aşteptat, ele intră în conflict cu unităţile sanitare. Prin situaţii tensionate a trecut şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Există firme care nu vor să înţeleagă că unde este lege nu este tocmeală. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a făcut cunoscut cazul firmei Casa Verde din Mangalia. Oficialul este indignat de faptul că firma în cauză pune mari presiuni asupra angajaţilor de la Morga spitalului, cerând, în mod ilegal, să le dea decedaţii pentru a-i transporta. „Firma din Mangalia este singura care nu înţelege că nu are dreptul legal să transporte decedaţii, întrucât nu are autorizaţiile necesare. Nu vor să înţeleagă că trebuie să-şi pună la punct lucrurile şi apoi să se ocupe de această treabă”, a declarat dr. Căpăţână. Medicul director susţine că nu el a impus această hotărâre, ci că există Legea nr. 92/2007, privind serviciul de transport public local, la art. 13 fiind menţionate detaliile în acest sens. „Nimeni nu are voie să încalce legea. Ei sunt singurii care, în momentul de faţă, se împotrivesc. Induc în eroare aparţinătorii decedaţilor, oamenii plătesc transportul, iar când ajung la morgă să-şi ia acasă morţii constată că nu au cum pentru că firma nu are autorizaţiile necesare. Evident, începe scandalul, încep presiunile familiei asupra noastră. Sună presa... Nu de mult s-a procedat în mod abuziv la luarea unui decedat de la Morga spitalului”, a declarat dr. Căpăţână. El a spus că a anunţat Poliţia în acest caz, nefiind de acord ca firme din afară să producă un adevărat haos, să fie plimbaţi morţii prin curtea spitalului. „Avem imagini filmate cu ultimul caz, nu este normal ce se întâmplă. Toate firmele au înţeles şi şi-au pus documentaţia la punct, mai puţin cea din Mangalia.”, subliniază managerul. Există şi o hotărâre a Consiliului Local în acest sens. „Încercăm să nu le îngreunăm situaţia celor care şi aşa se află în suferinţă, însă nu cu încălcarea legii. Au fost probleme, la un moment dat, şi cu Muftiatul, dar au înţeles şi lucrurile au fost rezolvate”, a mai spus managerul. În opinia sa, firma cu probleme din Mangalia apelează la înşelătorie, reprezentanţii firmei ştiind că, de fapt, nu pot asigura transportul decedaţilor.

AJUTOR PENTRU FAMILIILE CU VENITURI MICI Potrivit managerului SCJU, dr. Căpăţână, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, familiile îndoliate care au venituri mici, deci care nu-şi permit transportul şi înmormântarea celor dragi decedaţi, vor fi ajutate să treacă mai uşor peste cheltuieli. „Vor fi oferite unele pachete sociale, vor fi pachete foarte ieftine”, a spus dr. Căpăţână.