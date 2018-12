Moş Crăciun a oferit cadouri copiilor de la AS Kinder Constanţa

Sala mică de la Casa de Cultură din Constanţa a găzduit vineri seară o frumoasă festivitate, în cadrul căreia copiii care practică fotbalul în cadrul grupelor Asociaţiei Sportive Kinder Constanţa au fost vizitaţi de... Moş Crăciun. Acesta le-a oferit bine meritatele cadouri după un an de muncă, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, dorinţa tuturor fiind de a obţine rezultate şi mai bune pe plan sportiv, dar şi la şcoală, în 2019. Nu a lipsit tradiţionalul tort cu sigla clubului, iar copiii au ciocnit câte un pahar de suc la final.

„A fost un an foarte bun din toate punctele de vedere. Munca depusă s-a materializat în rezultate foarte bune, copiii au fost implicaţi, au făcut eforturi în activitatea desfăşurată şi suntem mulţumiţi. Planurile noastre sunt mari, dar o luăm treptat, pas cu pas. Vrem să creştem numărul de copii de la toate grupele şi să muncim, să obţinem rezultate şi mai bune anul viitor” - Doru Carali, antrenor AS Kinder.

„Un an bun, mă refer la condiţiile oferite, la baza sportivă, rezultate foarte bune. Grupa 2005 participă la turneul zonal, iar grupele 2009 şi 2010 au disputat finalele fazelor județene ale Memorialelor Gheorghe Ola şi Gheorghe Ene. Le mulţumesc părinţilor, care sunt alături de club, alături de copii. Planurile sunt să aducem şi mai mulţi copii la terenul de joc şi să descoperim talente, care să facă pasul spre marea performanţă, având deja copii care au fost transferaţi la Academia Hagi, la Dinamo Bucureşti şi LPS Timişoara. Vă doresc tuturor Sărbători Fericite şi un An Nou plin de bucurii” - George Nache, preşedinte AS Kinder.