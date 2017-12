Moş Crăciun vine la City Park Mall pentru copiii de la Fair Play

Moş Crăciun a venit la City Park Mall cu daruri pentru copiii de la Fair Play. Micuţii au primit îmbrăcăminte, mănuşi, fulare şi şepci, adecvate pentru sezonul rece, dar şi caiete, jucării, albume foto şi torturi de îngheţată. „Cei 50 de copii de la Casa de Copii Fair Play au fost invitaţii noştri speciali, ca şi anul trecut, cînd am pregătit pentru ei o serbare specială cu ocazia Crăciunului. Evenimentul de Crăciun din acest an este doar o continuare a sprijinului constant oferit de City Park Mall şi concretizat pînă acum într-o donaţie substanţială de 50.000 lei, pentru construcţia viitoarei cantine, precum şi în atragerea altor companii ce au făcut diferite donaţii de mobilier şi îmbrăcăminte pentru copii, a căror valoare totală se ridică la cîteva zeci de mii de lei”, a declarat directorul general al City Park Mall, Meir Maor. „Copiii sînt o categorie specială pentru noi şi am încercat, încă de la deschidere, să le oferim programe cît mai variate şi special gîndite, astfel încît să vină cu drag la City Park Mall. Ne-a făcut o reală plăcere să îi invităm la noi „acasă” pe copiii de la Fair Play, pentru că ne-am propus ca, ori de cîte ori putem, să aducem bucurie în viaţa celor mai puţin favorizaţi”, a declarat, la rîndul său directorul de marketing Neocity Group, Andreea Haşcu. Toată luna decembrie, copiii de la Fair Play beneficiază de o mulţime de activităţi distractive pregătite special pentru ei: ture cu maşinuţa oferite de JUMICAR, salt cu Bungee Trambulina, distracţie cu laser tag la Laser Mania. Moş Crăciun a fost ajutat să pregătească pachetele pentru copii de o parte din magazinele aflate în City Park Mall: produse de îmbrăcăminte oferite de Porto Cafe; mănuşi şi fulare oferite de New Life; caiete, orare şi şepcuţe oferite de City Park; jucării oferite de McDonald\'s; tort de îngheţată oferit de Gelateria; albume foto şi fotografii oferite de Real Foto. Casa de Copii Fair Play, aflată în grija organizaţiei non-guvernamentale Fair Play din anul 2000, are în sistem rezidenţial 98 de copii şi tineri cu vîrste între 5 şi 22 de ani. Asociaţia Fair Play are în grijă, în total, circa 300 de persoane: copii orfani, copii abandonaţi, copii cu probleme familiale sau care provin din familii dezmembrate, dar şi circa 200 de bătrîni, pensionari, care beneficiază zilnic de mese calde sau pachete cu alimente. În anul 2000, Casa de Copii Fair Play adăpostea circa 12 copii, ajungînd, în acest an, să fie ocupată aproape la capacitatea maximă. Casa de Copii Fair Play caută în permanenţă să reintegreze copiii în familii, în perioada 2002-2006 reuşind plasarea cu succes a 45 de copii. În prezent, în Casa de Copii Fair Play se află copii provenind din Constanţa şi zonele limitrofe: Mangalia, Basarabi, Năvodari, Mihail Kogălniceanu etc.