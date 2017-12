Moş Nicolae a venit la juniorii Academiei Hagi

După un an dificil, dar încununat cu foarte multe satisfacţii, puştii Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” au primit vineri, la sediul unuia dintre partenerii oficiali ai Academiei Hagi, vizita lui Moş Nicolae. Grupele de copii născuţi în anii 2000 (antrenor Cristian Şchiopu), 2001 (antrenor Aurelian Despa) şi 2002 (antrenor Constantin Fălină) au aşteptat cu emoţie şi nerăbdare pungile cu dulciuri oferite de Moş Nicolae din partea magazinului Selgros.

„Toţi au fost cuminţi. Suntem mulţumiţi de entuziasmul lor, satisfăcuţi de dorinţa lor de a ajunge fotbalişti. Şi-au meritat pe deplin cadourile. A fost un an bun, cu trei titluri de campioni naţionali, iar în noul an ne dorim cel puţin tot atâtea titluri. Trebuiau să-şi aducă aminte că în primul rând sunt copii, să se bucure de această perioadă şi apoi de vacanţa care va începe pentru ei de săptămâna viitoare. Vom continua să împărţim cadouri şi celorlalte grupe. Aproximativ 300 de copii vor primi cadouri de la Moş Nicolae”, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. După o lungă carieră ca jucător, Cristian Şchiopu cunoaşte acum satisfacţia meseriei de antrenor. „Un gest frumos din partea Academiei, pentru bucuria copiilor. Avem copii foarte talentaţi şi aşteptăm rezultate cât mai bune de la ei în fiecare an”, a afirmat actualul antrenor al grupei 2000 de la Academia Hagi. Surpriza oferită de Moş Nicolae a fost pe placul micilor jucători constănţeni. „Am primit dulciuri. A fost un an bun, dar îmi doresc şi mai mult. Sper să câştig campionatul la anul”, îşi doreşte Giani Gherghiceanu, de la grupa 2000. Aceeaşi dorinţă o are şi Alexi Pitu, puştiul de la grupa 2002 ţintind să calce pe urmele lui Cristiano Ronaldo: „Mă simt foarte bine. A fost un an greu şi îmi propun să câştig Cupa Danone”.