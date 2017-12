Presa rusă scrie că Moscova a suferit un fiasco geopolitic în R. Moldova, după ce a mizat pe o coaliţie PCRM-PD. ”Kremlinul a mizat pe o coaliţie dintre PCRM-PD. La Chişinău a venit şeful administraţiei prezidenţiale din Rusia, Serghei Narîşkin, care s-a întâlnit cu Vladimir Voronin şi Marian Lupu şi intenţionat l-a ignorat pe Vladimir Filat. Totuşi, Kremlinul a suferit un fiasco geopolitic în această republică din fosta URSS”, scrie ziarul rusesc ”Moskovskii Komsomoleţ”. Potrivit publicaţiei, pentru a forma o alianţă dintre PCRM-PD a lucrat deschis Fondul Priznanie, care a cheltuit resurse imense. ”Noi am anticipat la finele anului 2010 că Moscova va fi trădată de PD. Nu suntem prea fericiţi că am ghicit, mai ales că de promovarea politicii ruseşti în ţările CSI se ocupă oameni prost informaţi. Nu aş vrea să cred că în luarea deciziei de a miza pe Lupu au avut un rol important ”farmecul discret al oligarhiei moldoveneşti”, în persoana finanţatorului PD, actualul prim-vicespeaker Vladimir Plahotniuc şi influenţa lui asupra celor care au avut misiunea de a fi ochii şi urechile Moscovei”, mai scrie publicaţia. Autorul materialului admite că a fost clar de la început că Lupu nu este un partener de nădejde pentru Moscova. ”El depinde mult de Europa, care nu vrea să admită ca R. Moldova să revină sub influenţa Rusiei. Reconstituirea AIE 2 şi Filat în calitate de premier, pe asta mizează Europa. Acum depinde cât timp îi va trebui lui Filat ca să-l... mănânce pe Lupu, cu tot cu partidul lui şi să devină stăpân al Moldovei”, este concluzia enunţată de cei de la ”Moskovskii Komsomoleţ”.

R. Moldova nu trebuie obligată să fie neutră, declara, în 2008, subsecretarul american pentru Afaceri Politice, Daniel Fried, adăugând că această decizie trebuie să aparţină Chişinăului şi nu Rusiei sau altei ţări, potrivit unei note diplomatice americane publicate ieri de site-ul WikiLeaks. Telegrama, datată 28 mai 2008 şi trimisă mai multor ambasade ale SUA între care şi cea din Chişinău, este clasată confidenţial şi redactată de secretarul american de Stat din perioada respectivă, Condoleezza Rice şi se referă la o reuniune care s-a desfăşurat la 30 aprilie 2008, la Washington şi la care au participat directorii politici din SUA, statele baltice şi cele nordice, membre ale Enhanced Partnership in Northern Europe (e-PINE). Directorii politici au convenit, în cadrul acestei reuniuni, că R. Moldova nu trebuie obligată să fie neutră.

O altă telegramă dată publicităţii de WikiLeaks arată că România exprima dorinţa includerii în formatul 5+2 al negocierilor pentru soluţionarea conflictului transnistrean, dar participarea sa urma să fie reprezentată de UE. Mesajul diplomatic a fost trimis pe 27 octombrie 2008, de Condoleezza Rice. “Pilvi-Sisko Vierros (director politic în cadrul Ministerului finlandez de Externe) a început discuţia despre R. Moldova, spunând că obiectivul principal al OSCE îl reprezintă negocierile oficiale în formatul 5+2. România ar dori să fie integrată în acest format, dar participarea sa ar fi reprezentată de UE”, preciza mesajul diplomatic american. “Influenţa Rusiei în Transnistria este în creştere şi se încearcă relansarea planului de federalizare din 2003. Dan Fried a declarat că R. Moldova nu ar trebui să se simtă obligată să adopte un plan care ar avea efecte negative asupra ţării, reiterând susţinerea SUA pentru negocierile în formatul 5+2. Constituţia R.Moldova garantează neutralitatea, astfel că nu este nevoie ca SUA să mai garanteze acest lucru. Dacă Moldova doreşte acest lucru, este alegerea lor; neutralitatea nu constituie un impediment pentru cooperarea bileterală”, preciza mesajul diplomatic american.