Moscova interzice produsele agroalimentare din ţările care au adoptat sancţiuni contra Rusiei

Rusia va interzice sau va limita timp de un an importurile de produse agroalimentare din ţările care au adoptat sancţiuni economice antiruse, anunţă Kremlinul. "În scopul protejării intereselor naţionale ale Federaţiei Ruse, am ordonat interzicerea sau limitarea timp de un an a importurilor anumitor tipuri de produse agricole, de materii prime şi de produse alimentare provenind din ţările care au dispus sancţiuni economice contra Rusiei", a declarat preşedintele rus, Vladimir Putin. Uniunea Europeană şi Statele Unite au dispus o serie de sancţiuni economice împotriva Rusiei, pe fondul crizei din Ucraina. Ieri, Vladimir Putin ordonase Guvernului rus să elaboreze o serie de măsuri simetrice faţă de aceste sancţiuni. Decretul emis de preşedintele rus menţionează "măsuri economice specifice vizând garantarea securităţii Rusiei". Putin a precizat că durata de interzicere a exporturilor poate fi modificată dacă va fi necesar. Putin a cerut Guvernului "să ia măsuri pentru garantarea echilibrului pieţelor ruse şi pentru a împiedica creşterea preţurilor produselor agroalimentare".