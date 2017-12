Mostra 2010, un veritabil “festival al romanelor”

Ediţia din 2010 a Mostrei veneţiene este considerată de criticii de specialitate un veritabil festival al romanelor, nu mai puţin de nouă filme incluse în competiţie sau în afara acesteia fiind adaptări cinematografice ale unor romane sau piese de teatru. Filmul “Barney\'s Version”, regizat de Richard Lewis, înscris în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Veneţia, se inspiră din romanul omonim al scriitorului canadian Mordecai Richler. Scris în 1997, acest roman constituie memoriile unui bătrân alcoolic şi morocănos, pasionat de hockey şi încă îndrăgostit de fosta lui soţie, Miriam. Drama “Miral” este o adaptare cinematografică regizată de Julian Schnabel, pe baza unui scenariu scris de Rula Jebrual, autorul italian al romanului omonim, povestea vieţii unei tinere palestiniene, plasată într-un orfelinat în urma sinuciderii mamei sale. Şi sumbrul şi emoţionantul roman “La Solitudine Dei Numeri Primi”, scris de Paolo Giordano, a fost adaptat pentru marele ecran de regizorul Saverio Constanzo cu Isabella Rossellini. Totodată, Ben Affleck s-a inspirat din romanul “Prince of Thieves”, de Chuck Hogan, pentru a realiza thriller-ul “The Town”. Vietnamezul Tran Anh Hung a adaptat, la rândul său, pentru marele ecran “Noruwei No Mori / Norwegian Wood”, romanul scriitorului nipon Haruki Murakami, ce face aluzie şi la piesa ”Norwegian Wood” a trupei The Beatles. Piesa de teatru “Potiche”, de Pierre Barillet şi Jean-Pierre Grédy, a fost adaptată de regizorul francez François Ozon pentru filmul său omonim, în a cărui distribuţie strălucesc Catherine Deneuve şi Fabrice Luchini.

Cu un buget de 12 milioane de euro, din care suma de şapte milioane de euro este oferită de statul italian, Mostra prezintă, în acest an, 79 de lungmetraje în premieră mondială, provenind din 34 de ţări diferite. Regizorul american Quentin Tarantino a fost desemnat preşedintele juriului competiţiei oficiale, în timp ce regizorul Fatih Akin este preşedintele secţiunii Leul Viitorului. Filmul italian “Hai paura del buio”, în regia lui Massimo Coppola, cu actriţa română Alexandra Pirici în rolul principal, participă la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia în cadrul Settimana Internazionale della Critica. Cea de-a 67-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia are loc în perioada 1 - 11 septembrie şi a debutat cu pelicula “Black Swan”, un thriller psihologic american, în regia lui Darren Aronofsky, cu Natalie Portman şi Vincent Cassel în rolurile principale. Joi au fost proiectate “Noruwei no mori”, de Tran Anh Hung şi “La pecora nera”, de Ascanio Celestini, în competiţia oficială, în timp ce “La Belle Endormie”, de Catherine Breillat, a deschis secţiunea paralelă Orizonturi a festivalului.