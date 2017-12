Motanul Omar, cea mai lungă pisică din lume

Este faimos pe internet. Adoră carnea de cangur, deschide uși și sertare. Omar are toate șansele să intre în Cartea Recordurilor pentru dimensiunile lui impresionante. Motanul australian Omar este, probabil, cea mai lungă pisică din lume. La numai trei ani, are o lungime de 1,20 metri şi cântărește 14 kilograme. Când era pisoi, avea dimensiuni normale pentru vârsta sa, potrivit BBC News. Cât e ziua de lungă, Omar se joacă în curte și moțăie pe trambulină. Curios din fire, deschide uși și sertare. Servește hrană uscată la micul dejun, iar seara mănăncă carne de cangur, singurul lui fel preferat. Omar este matinal. Se trezește la 5 dimineața, dar noaptea ar prefera să doarmă în patul stăpânei sale, Stephy Hirst. Dar nu are voie în dormitorul acesteia. Omar este din rasa Maine Coon și are cont pe reţelele de socializare. A devenit faimos în scurt timp. Fotografiile lui au fost distribuite pe contul Cats of Instagram de peste 270.000 de ori. A apărut în ziare și chiar la televiziunea națională. Nu a trecut neobservat nici de reprezentanții Cărţii Recordurilor, care au contactat-o pe stăpâna sa pentru detalii.

Actualul deţinător al recordului este o pisică din aceeași rasă: are 1,18 metri lungime și este din Wakefield, West Yorkshire.