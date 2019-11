Moțiune simplă îndreptată împotriva ministrului de Finanțe

Deputatul Valeriu Steriu, purtătorul de cuvânt al PSD, a anunțat că social-democraţii lucrează la textul unei moţiuni simple îndreptate împotriva ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, prin care doresc să amendeze faptul că, în trei săptămâni de la instalarea în funcţie, acesta „nu a gestionat sub nicio formă domeniul“.



„Lucrăm în clipa de faţă la textul unei moţiuni simple pe care să o depunem săptămâna viitoare la Parlament și care să amendeze neimplicarea şi derapajul actualului ministru al Finanţelor care, în trei săptămâni, nu a gestionat sub nicio formă acest domeniu, care a continuat ceea ce a criticat atâţia ani - politica de împrumuturi, ba chiar la dobândă şi cu sume mult mai mari împrumutate, şi care, din păcate, generează efecte neplăcute românilor din creşterea puternică a cursului euro în raport cu leul. Deci, atingem nişte valori istorice exact în prag de iarnă, atunci când trebuie făcută aprovizionarea şi pe parte de energie şi când avem atât de mulţi oameni împrumutaţi în valută, deci, practic, acest lucru se va resimţi în buzunarul românilor în cel mai scurt timp", a declarat joi Valeriu Steriu.



El a adăugat că, după ce nu a trecut de testul comisiilor de specialitate ale Parlamentului, Florin Cîţu „nu trece nici de testul conducerii“ Ministerului Finanţelor Publice. „Inconştienţa şi incompetenţa demonstrate, practic, la tura de validare a miniştrilor în comisiile reunite din Parlament, unde ministrul Finanţelor nu a trecut, de fapt, de acea comisie fac, iată, să nu treacă nici de testul conducerii unei instituţii. Tocmai de aceea am luat decizia la nivel de conducere de partid de a depune săptămâna viitoare o moţiune“, a precizat Steriu. Potrivit purtătorului de cuvânt al PSD, nu s-a stabilit încă unde va fi depusă moţiunea simplă - la Camera Deputaţilor sau la Senat, acest lucru urmând să fie comunicat zilele următoare.