Vice-liderul deputaţilor PNL, Eugen Nicolăescu, a anunţat, ieri, că liberalii vor depune, în maximum două săptămâni, o moţiune simplă pe Sănătate. „Un colectiv de deputaţi lucrează la o moţiune simplă pe sectorul de Sănătate. Am constatat că bugetul alocat Sănătăţii, în 2010, nu va ajunge decât cel târziu până în luna iunie. Am constatat că, din acest buget, trebuie să se achite şi datoriile anului 2009. Farmaciile din România primesc, în martie, contravaloarea medicamentelor vândute populaţiei în iulie şi august 2009. Avem farmacii care au intrat în faliment, sunt în insolvenţă sau care se lasă vândute lanţurilor de farmacii, pentru că nu mai pot să facă faţă”, a enumerat Nicolăescu problemele din sistem. În plus, el a arătat că „Institutul Cantacuzino e problemă nerezolvată” şi a amintit de problema preţurilor la medicamente şi de taxa pe fast-food, considerată „o aberaţie, o împovărare a populaţiei, o creştere a taxării pentru ca Ministerul şi Guvenul să facă rost de bani, pe spinarea oamenilor”. În plus, Nicolăescu a adăugat că liberalii se gândesc la o moţiune simplă pentru mediul de afaceri, care se intenţionează a fi depusă cam peste o lună, dar se aşteaptă o serie de direcţii ale Ministerului de Finanţe în privinţa modificării Codului fiscal.