Moțiunea de cenzură a PICAT: Guvernul Tudose trece la testul opoziției

11:18:18 / 24 Noiembrie 2017

CONSTATARE !

ORICARE PARTID POLITIC ARE SA CONDUCA ROMANIA, TOTUL / TOATE AU SA FIE LA FEL, CA SI PANA ACUM SI CHIAR MAI RAU ! CE SA FACEM CU HOTZII DIN POLITICA, SA FACEM " BOI BALTZATZI ", NU SE POATE PENTRU CA TOATA POLITICA ROMANEASCA ESTE OCUPATA DE : CORUPTZI SI CORUPTZIE, INCHISORILE SUNT PLINE CHIAR ARHIPLINE DE POLITICIENI : HOTZI, PUNGASI, DESTRABALATZI, DERBEDEI POLITICI LA PROPRIU SI LA FIGURAT ! ROMANIA NUMAI ARE VALORI, OAMENI POLITICI ADEVARATZI, CUM AU FOST : CORNELIU COPOSU, IULIU MANIU, FRATZII BRATIANU SI ALTZII ASEMENEA LOR, PACAT DE SANGELE VARSAT, L-AU OMORAT DEGEABA, CHIAR DEGEABA L-AU OMORAT PE CEAUSESCU NICOLAE LA ASA ZISA REVOLUTZIE DIN 1989, CA CE S-A PUS IN LOC, AU FOST PUSI IN LOC, OAMENI FARA VALOARE SI FARA CHEMARE PENTRU CONDUCEREA UNEI : INSTITUTZII SI MAI ALES PENTRU CONDUCEREA UNEI TZARI, TOTUL ESTE UN DAR PRIMIT DE LA DUMNEZEU, DAR CUM EI, POLITICIENII NU-L AU PE DUMNEZEU IN : MINTE, CUGET SI SIMTZIRE, CE SA MAI VORBIM DESPRE HAR !?