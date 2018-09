Moţiunea împotriva ministrului de Interne, pentru intervenţia din 10 august, respinsă

Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, moţiunea simplă cu titlul „Bastoanele PSD peste obrazul democraţiei româneşti”, prin care 67 de deputaţi din opoziţie solicită demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru intervenţia Jandarmeriei la protestele din 10 august.

În favoarea moţiunii simple cu titlul „Bastoanele PSD peste obrazul democraţiei româneşti” au votat 99 de deputaţi, 149 s-au exprimat împotrivă, iar trei deputaţi s-au abţinut.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple în care opoziţia îi cere demisia, că acuzaţiile care i se aduc sunt false, bazate pe „pasaje din presă” şi că nu a ascuns de parlamentari raportul despre protestele din 10 august.

„Sunt acuzată de muşamalizarea oricărei discuţii şi de fuga de Parlament. Pe 11 august am prezentat într-o conferinţă de presă datele preliminare referitoare la acţiunile din 10 august. În 19 august, am prezentat raportul. Aţi reclamat că raportul a fost ascuns timp de două săptămâni, însă pentru că MAI să poată să pună la dispoziţia parlamentarilor un raport clasificat trebuie îndeplinită o precedură. În 21 august, la comisia de apărara din Camera Deputaţilor, această procedură nu era îndeplinită, iar pe 22 august Parchetul ne-a solicitat acest raport. Prin urmare, ca să nu fim acuzaţi că am diseminat documente care ar putea constitui probe într-un dosar, am solicitat Parchetului opinia cu privire la transmiterea raportului, iar în urma răspunsului primit, în 30 august, am făcut demersurile pentru transmiterea documentului către comisiile parlamentare. Aşadar, este falsă tema că acest raport a fost ascuns", a declarat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, ministrul de Interne, Carmen Dan.

Ministrul de Interne, Carmen Dan a adăugat că opoziţia nu are argumente raţionale să îi ceară demisia.

„Am citit cu atenţie textul moţiunii şi am constatat o lipsă totală de argumente raţionale care să susţină cererile din acest document. Absenţa unor fapte şi situaţii concrete este pueril acoperită de un joc pueril, superficial, susţinut de abordări mediatice şi păreri nefundamentate legal (...) Această compunere denumită moţiune nu conţine fapte, realităţi, evenimente, ci doar pasaje regăsite în presă”, a precizat ministrul de Interne.

Ministrul a mai susţinut, în plenul Camerei Deputaţilor că Jandarmeria a avut, pe 10 august, acordul prefectului Capitalei pentru intervenţia în forţă la protestele antiguvernamentale din Piaţa Victoriei.