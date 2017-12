Moţiunea, jucată la ruletă

Disputele pe marginea moţiunii devin, pe zi trece, tot mai aprige, iar actorii se întrec, care mai de care, în diversiuni. Sămânţa de scandal a fost împrăştiată de democrat liberali, care au dat sfoară în ţară că Opoziţia nu are nicio şansă de a trece actul care duce la „decapitarea” Guvernului Boc. Mai mult, portocaliii au afirmat că moţiunea va fi sabotată chiar din interior, adică de social democraţi. De partea cealaltă, social democraţii consideră toate aceste zvonuri PDL ca fiind “o intoxicare crasă, o minciună şi o dezinformare”. Criticile au venit din partea senatorului PSD Alexandru Cordoş, care consideră declaraţiile deputatului PDL Daniel Buda potrivit cărora 11 parlamentari ai PSD nu vor vota moţiunea de cenzură ca fiind simple speculaţii menite să-i „ţină în frâu” pe democrat liberali. „Parlamentarii partidelor de la Putere trebuie să spună clar dacă vor vota împotriva poporului şi de aceea cer preşedinţilor partidelor de la putere şi liderilor de grupuri parlamentare să-i lase să voteze pe senatorii şi deputaţii de la PDL, UDMR şi UNPR să participe la votarea moţiunii de cenzură”, a spus Cordoş. Acesta s-a declarat convins că moţiunea de cenzură va trece în cazul în care „şantajul şi presiunea privind neparticiparea la vot nu vor prevala şi nu vor fi puse la rang de cinste în Parlament”. La rândul său, purtătorul de cuvânt al PSD, deputatul Emil Radu Moldovan, a declarat, vineri, că va cere grupului parlamentar PSD să ia o hotărâre prin care la votarea moţiunii parlamentarii să arate bilele, menţionând că reprezentanţii PSD care vor vota altfel decât a decis partidul vor fi excluşi. „De ce să las eu loc de interpretări celor din colegiul meu, care să spună că m-am înţeles cu cine ştie cine şi am votat altfel? De ce să nu arăt tuturor cum am votat şi să închidem un subiect pe această temă?”, a declarat Emil Radu Moldovan. De asemenea, Moldovan încearcă să-i atragă pe unguri de partea Opoziţiei, promiţându-le aceleaşi poziţii în viitorul Guvern dacă susţin moţiunea. Un alt social democrat, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a afirmat, vineri, că este posibil ca parlamentarilor democrat liberali să nu li se dea permisiunea de către conducerea partidului să voteze la moţiunea de cenzură, acesta fiind unul din motivele pentru care şansele ca demersul opoziţiei să aibă succes sunt diminuate. De partea cealaltă a taberei, premierul Emil Boc a cerut fiecărui ministru să citească textul moţiunii şi să demonteze criticile Opoziţiei.