Moţiunea „Opriţi Guvernul şantajabil. Aşa nu, niciodată!”

ALTE NEMULŢUMIRI Nemulţumirile Opoziţiei la adresa Guvernului Ungureanu se înmulţesc de la o zi la alta. Deşi este structurată pe trei mari capitole, moţiunea introdusă de USL, „Opriţi Guvernul şantajabil. Aşa nu, niciodată!”, va mai avea încă două teme noi, anume: contribuţiile la CAS ale pensionarilor cu venituri sub 740 de lei şi situaţia fondurilor UE, care vor fi prezentate spre dezbatere, dar nu şi introduse în moţiune. Preşedintele PSD şi copreşedintele USL, Victor Ponta, a declarat: „Primul subiect se referă batjocorirea pensionarilor, care au fost obligaţi, în mod neconstituţional, să plătească contribuţii de sănătate şi la sumele de sub 740 de lei, iar a doua problemă este cea a fondurilor europene”. La rândul său, liderul PC, Daniel Constantin, a detaliat obiectul fondurilor europene. “Pe fondurile europene mergem în moţiune pe trei paliere. Primul este gradul extrem de scăzut al accesării fondurilor europene în momentul de faţă, fiind pe ultimul loc în UE, chiar după Bulgaria. În al doilea rând, suntem în pericol, în perioada imediat următoare, să avem suspendate cinci programe operaţionale. Iar cea de-a treia problemă se referă la faptul că deşi suntem aproape de sfârşitul perioadei 2007 - 2013, România nu are o strategie pentru perioada financiară 2014 - 2020”, a explicat Constantin.

NOI PLECĂRI? În ceea ce priveşte şansele Opoziţiei de a taxa Executivul Ungureanu, acestea cresc de la o zi la alta, în condiţiile în care, ieri, pe holurile Parlamentului au fost vehiculate o serie de informaţii cu privire la noi plecări de la PDL către partidele ce compun USL, printre nominalizaţi fiind senatorii Dorin Păran, Ioan Sbîrciu, Nicolae Dobra, Petru Filip. Cei patru au confirmat fie plecările, fie stadiul avansat al negocierilor pentru plecare. În schimb, Marian Rasaliu a negat zvonurile legate de părăsirea PDL. Cert este însă că, dacă aceste demisii din tabăra Coaliţiei vor continua, există şanse reale ca moţiunea Opoziţiei să treacă, iar Guvernul să fie demis. În această ecuaţie, USL îşi face calcule pentru eventualitatea formării unui nou Executiv. În acest sens, preşedintele PSD a afirmat că Uniunea va sprijini un Guvern cu un mandat limitat până la alegeri. Ponta a evitat, însă, să dea un răspuns tranşant dacă ar accepta sau nu funcţia de premier, adăugând că va lua totuşi în calcul o propunere „serioasă, nu făcută în băşcălie”. Până atunci însă, Birourile Permanente ale celor două Camere au decis ca moţiunea de cenzură să fie dezbătută şi votată vineri, ea fiind citită în cursul serii de ieri.

PDL ÎŞI AMENINŢĂ PARLAMENTARII De partea cealaltă, frica pierderii controlului Parlamentului, prin trecerile masive de la Putere la Opoziţie, domneşte în rândul Coaliţiei. În acest sens, democrat liberalul Sever Voinescu a declarat că interesul Puterii este ca moţiunea de cenzură să fie dezbată „cât mai repede cu putinţă”, Voinescu precizând că parlamentarii PDL vor fi prezenţi, dar nu vor participa la vot. La rândul său, preşedintele PDL Bucureşti, Elena Udrea, a anunţat că „parlamentarii PDL care votează moţiunea vor fi excluşi din partid”.