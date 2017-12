Moțiunea simplă pe Transporturi, respinsă de plenul Camerei Deputaților

Moțiunea simplă inițiată de PNL și USR pe tema infrastructurii de transport a fost respinsă miercuri de plenul Camerei Deputaților, cu 104 voturi "pentru", 155 "împotrivă" și șase abțineri.

Deputații PNL și USR i-au solicitat premierului Mihai Tudose, prin moțiunea intitulată "Infrastructura de transport a României sub domnia intereselor PSD. Deziluzie, demagogie și descurajare", să-l demită pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, și luarea unor măsuri în acest domeniu.

Potrivit semnatarilor moțiunii, Răzvan Cuc "a sufocat" un minister care avea nevoie de o viziune, a blocat investițiile în infrastructura de transport de care țara avea nevoie, autostrăzi, căi ferate, aeriene, navigabile.

"Domnule ministru, am putea continua pe multe pagini de aici înainte radiografia dezastrului din Transporturi de când sunteți în fruntea ministerului, am putea vorbi în continuare de Metrorex care nu iese din tiparul companiilor de infrastructură ale ministerului pe care îl conduceți, o campanie scăpată de sub control de către minister, cu șantiere urbane care sufocă pe timp nedefinit Bucureștiul și cu termene de dare în folosință amânate repetat. Un singur exemplu vă dăm — Magistrala 5, Tronsonul Râul Doamnei—Eroilor, model tipic de proiect nesupravegheat de minister, termenul de finalizare anunțat inițial, în iunie 2017, prelungindu-se până la sfârșitul anului, pentru ca ulterior să se vorbească de iunie 2018. La fel de impasibil pare că asistați la ceea ce se întâmplă la Compania Națională Aeroporturi București. Probabil stați liniștit pentru că vi se raportează de către fostul dumneavoastră șef de cabinet, actualul director interimar, că este o companie de profit, printre puținele de altfel, dar închideți ochii la faptul că investițiile sunt insuficiente, iar cele care se fac sunt de proastă calitate, realizate de firme prietene din Giurgiu, punând în pericol siguranța zborurilor", mai afirmau inițiatorii în moțiune.