Moţiunile, un fleac pentru Boc

Nenumăratele moţiuni de cenzură iniţiate de opoziţie la adresa actualei puteri au devenit, mai degrabă, o joacă pentru guvernanţii portocalii decât o problemă pe care ar fi datori să o trateze cu seriozitate. Premierul Emil Boc a declarat sâmbătă, la Iaşi, că nu se teme de moţiunea de cenzură pe care PSD a anunţat că o va iniţia în toamnă. Primul ministru nu ia în calcul, însă, că cine se joacă cu focul riscă să se ardă şi mai degrabă ar merge pe principiul “să sufle şi-n iaurt”, mai ales după ce Guvernul a trecut la mustaţă de ultima moţiune a PSD iar, în ultima vreme, colegi de-ai săi de partid s-au dovedit a fi trădători în PDL. \"Nu am emoţii, de ce să am emoţii? Am mai trecut prin astfel de momente, aşa că nu văd de ce să ne facem probleme\", a fost declaraţia premierului.