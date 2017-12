Motivarea judecătorilor în sentința dată Elenei Udrea în Dosarul Gala Bute

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut publică motivarea pentru condamnarea Elenei Udrea în Dosarul Gala Bute. Aceștia consideră că că scopul educativ al pedepsei poate fi atins doar prin privarea de libertate. "Astfel, infracţiunile comise sunt de o gravitate sporită având în vedere că persoane deţinând funcţii publice importante la cel mai înalt nivel - ministru, director general al Companiei Naţionale de Investiţii, secretar general al ministerului sau consilier personal al ministrului - s-au implicat în mecanisme infracţionale pentru favorizarea anumitor operatori economici dispuşi la rândul lor să 'restituie' un procent din sumele încasate, cu consecinţa atingerii semnificative a principiului liberei concurenţe şi însuşirii, fără drept, a unor importante sume de bani folosite de inculpata Udrea Elena Gabriela în interesul său personal sau al Organizaţiei PDL Bucureşti. (...) Scopul educativ şi preventiv al pedepsei aplicate inculpatei Udrea Elena Gabriela nu poate fi atins decât prin privare de libertate, având în vedere gradul de pericol social ridicat al faptelor comise, cuantumul deosebit de ridicat al sumelor de bani primite cu titlu de mită, calitatea în care a comis faptele - aceea de ministru, prejudiciul însemnat cauzat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului", se arată în motivare. Conform aceleiaşi surse, instanţa a ţinut cont la stabilirea pedepselor şi de modalitatea de săvârşire a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor, dar şi de cuantumul sumelor pe care Elena Udrea este acuzată că le-a primit ca mită.

"Nu este lipsită de relevanţă nici modalitatea de săvârşire a infracţiunilor, schemele infracţionale gândite şi puse în practică de inculpaţi pentru a intra în posesia sumelor de bani plătite de agenţii economici cu titlu de mită, creându-se aparenţa unor operaţiuni legale. De asemenea, sumele de bani primite cu titlu de mită de inculpata Udrea Elena Gabriela în modalităţile descrise au un cuantum deosebit de ridicat, iar prejudiciul produs în dauna Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, ca urmare a achitării contravalorii serviciilor de promovare a României cu ocazia evenimentului sportiv din luna iulie 2011 de la bugetul de stat, este semnificativ", se mai menţionează în motivare. În individualizarea pedepsei aplicate Elenei Udrea, instanţa a mai avut în vedere că nu are antecedente penale, este integrată în societate şi s-a prezentat la toate termenele de judecată, dar şi că nu a recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina sa.

Udrea a fost condamnată pentru trei acuzații de luare de mită și o acuzație de abuz în serviciu, dar a fost achitată pentru acuzația de tentativă de deturnare de fonduri europene.

Procurorii ceruseră o pedeapsă de peste 20 de ani de închisoare. Cei care și-au recunoscut acuzațiile în acest dosar au fost condamnați la închisoare cu suspendare, iar cei care nu au recunoscut acuzațiile au primit închisoare cu executare. Este vorba despre Elena Udrea, Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box, și Tudor Breazu, fostul asistent personal al Elenei Udrea.

Astfel, Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box, a primit cinci ani de închisoare. Tudor Breazu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Fostul secretar general în MDRT Gheorghe Nastasia a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare. De asemenea, Ana Maria Topoliceanu, fosta șefă a Companiei Naționale de Investiții, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare, pentru luare de mită. Ștefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare. Fostul ministru Ion Ariton a fost achitat în acest dosar. De asemenea, Elena Udrea are de plătit peste 8 milioane de lei către Autoritatea pentru Turism. Instanța a decis și confiscarea a aproape 1 milion de lei. Rudel Obreja are de plătit despăgubiri de 700.000 de lei către Ministerul Turismului și Dezvoltarii. De asemenea, instanța a decis să-i confiște trei milioane de lei.

De asemenea, Elena Udrea trebuie să dea înapoi echivalentul în lei al sumei de 600.000 euro către martorul Boian Corin şi echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro către martorul Gărdean Adrian.

În plus, Elena Udrea, Tudor Breazu și Rudel Obreja au de plătit cheltuieli judiciare de 20.000 de lei.