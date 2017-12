Motivele apariţiei scoliozei, necunoscute!

Tot mai mulţi copii sînt diagnosticaţi cu o serie de afecţiuni, printre care şi scolioză şi cifoză. Medicii susţin că, cel mai frecvent, deformările de ax ale coloanei vertebrale apar între 9 şi 11 ani. “Scolioza şi cifoza pot fi depistate de părinţi, de personalul medical din şcoli, de personalul medical de diferite specialităţi cu ocazia unor controale de rutină, de profesorii de sport. Copiii trebuie îndrumaţi către medicul specialist de ortopedie pediatrică”, susţine dr. Loti Popescu, şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate, din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) Constanţa. Medicul a mai adăugat că există teorii care leagă deformările coloanei vertebrale de poziţiile vicioase în bancă. Specialiştii în ortopedie pediatrică susţin ideea conform căreia deformările coloanei vertebrale au drept cauze modificările hormonale specifice vîrstei. „Faptul că scolioza apare în primii ani de pubertate, mai ales la fete, duce la ideea că ar putea fi cauzată şi de concentraţia de hormoni feminini din sînge (nivelul hormonilor la această vîrstă creşte mult, pregătind organismul pentru sarcină şi naştere, diametrul bazinului se măreşte, hormonii relaxînd articulaţiile)”, a mai explicat dr. Popescu. Din acest motiv se dereglează şi statica coloanei vertebrale, vertebrele nu mai au rezistenţă şi apar aceste deformări. Milioane de fete trec prin perioada de pubertate, însă numai unele fac boala, ceea ce înseamnă că în declanşarea ei intervine şi predispoziţia genetică a respectivului copil. Medicul şef susţine că scolioza presupune o deformare a coloanei vertebrale în plan frontal (copilul văzut din spate are coloana în forma de C sau S), iar cifoza o deformare în plan sagital (din profil, se poate observa o cocoaşă). În cazul scoliozei, curbarea coloanei vertebrale poate să apară în zona toracică, lombară sau toraco-lombară. Această nouă poziţie a coloanei produce asimetrii ale umerilor şi omoplaţilor. În fazele incipiente, curburile se pot redresa uşor, însă în fazele mai avansate se produc modificări osoase. „Scolioza cu o singură curbură este cea în forma literei C, iar la cea cu două-trei curburi (sub forma literei S), curburile alternează de o parte şi de alta a coloanei. În aproape 90 % dintre cazuri, motivele apariţiei scoliozei nu sînt cunoscute (acestea se numesc scolioze idiopatice), apărînd în cazul unor copii ale căror coloane vertebrale fusesera anterior drepte”, mai completează şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate. Ea a dat şi alte exemple de tipuri de scolioză, respectiv: scolioza congenitală (se poate observa de la naştere, copilul are nişte vertebre malformate) şi scolioza cauzată de dereglari musculare (apare după poliomelită, infirmitate motorie cerebrală sau distrofie musculară). „Cifoza sau deformarea care implică apariţia cocoaşei este de aceeaşi etiologie ca şi scolioza”, susţine medicul şef. Şi în această boală, ortopezii pediatri susţin că nu se poate spune că poziţia incorectă în care copilul stă în bancă are vreo legătura cu declanşarea ei. Dar, o poziţie corectă în bancă scuteşte coloana vertebrală de probleme inutile. Suferinţele coloanei vertebrale pot da probleme de sănătate la nivelul întregului organism, avînd în vedere faptul că la nivelul coloanei vertebrale se află suportul material al cîmpului electromagnetic al omului. Poziţiile greşite sau miopia pot favoriza aşa-numitele atitudini cifotice (copilul are tendinţa de a sta cocoşat). „Există mituri şi în ceea ce priveşte tratamentul pentru aceste afecţiuni, în ceea ce priveşte remedierea problemelor. De aceea, consultul la medicul specialist ortoped pediatru şi urmarea recomandărilor acestuia rezolvă problema şi împiedică agravarea bolii. Exerciţiile fizice sub îndrumarea unui profesor de sport, a unui kinetoterapeut pot remedia afecţiunile”, a conchis dr. Loti Popescu.