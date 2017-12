Motivul pentru care facturile la căldură sunt mai mari decât anul trecut

Primarul Constanței, Radu Mazăre, a fost acuzat, ieri, că facturile la căldură pentru luna noiembrie sunt mai mari decât cele de anul trecut din aceeași perioadă, motiv pentru care a explicat cauzele care au dus la acest fapt. „Mi s-a spus că e hoție și știu că noi am redus gigacaloria. Așa că am întrebat și am aflat că în noiembrie 2014, față de noiembrie 2013, temperaturile au fost mai scăzute, în medie, cu 33%. Anul acesta, media a fost de șapte grade Celsius, față de 10 grade anul trecut. Ca atare, a fost nevoie ca RADET să folosească mai multe gigacalorii pentru încălzirea apartamentelor, ceea ce a însemnat o valoare de facturat mai mare“, a declarat Mazăre. Primarul a explicat, de asemenea, că anul acesta, în noiembrie, au fost facturate 29 de zile, față de 26 anul trecut. Și de aici a rezultat o valoare mai mare de facturat, dar, conform afirmațiilor primarului, în această iarnă prețul gigacaloriei este de 310 lei, deci mai mic decât era anul trecut cu 13,5%. „În plus, subvențiile sunt majorate, după cum am mai spus. Dacă nu am fi diminuat prețul gigacaloriei și majorat subvenția, factura ar fi fost mai mare cu 21%. Acum ne rugăm să fie temperaturi mai scăzute decât anul trecut. Asta e viața. Nu poți controla temperaturile“, a mai spus Mazăre.