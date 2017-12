Motoarele pe banzină, taxate mai puţin decât cele pe motorină

Ministrul Mediului, Rovana Plumb, a declarat, ieri, că se discută posibilitatea calculării în mod diferit a timbrului de mediu care va fi plătit de proprietarii de automobile cu motoare pe benzină şi a celui care va reveni posesorilor de maşini cu motor pe motorină, acestea din urmă fiind mai poluante. Rovana Plumb a spus că proiectul timbrului de mediu este \"în faza finală de analiză\" şi că se va ţine cont de părerile exprimate în dezbaterea publică de producătorii şi importatorii de autoturisme, precum şi de poziţiile altor persoane juridice şi fizice, la şedinţa de Guvern de miercuri. \"Faţă de ceea ce am prezentat pe site-ul Ministerului Mediului ca propunere, în momentul de faţă luăm în calcul o formulă de calcul separată pentru motoarele care utilizează benzină şi pentru cele care utilizează motorină\", a spus Plumb, precizând ulterior că formula de calcul va rămâne aceeaşi, dar ar putea fi cuantumuri diferite pentru cele două tipuri de motoare, \"dat fiind faptul că motoarele diesel au un plus de particule care poluează\". Pe de altă parte, întrebată de jurnalşti cum se vor diferenţia cuantumurile, ministrul a răspuns că nu vrea să facă niciun fel de precizare până nu se finalizează elaborarea modului de calcul. În legătură cu faptul că unii producători au cerut pentru maşinile non Euro, Euro 1 şi Euro 2 taxe de până la trei ori mai mari, Rovana Plumb a spus că nu este vizată, deocamdată, nicio modificare faţă de propunerea existentă. Timbrul de mediu pentru aceste categorii de automobile, mai poluante, ar urma să fie mai mic cu procente cuprinse între 60 şi 90% faţă de actuala taxă, dat fiind că maşinile respective au o durată mai scurtă de viaţă şi vor polua mai puţin în timp. Legat de faptul că producătorii au cerut să crească taxa de mediu pentru autoturismele Euro 3 şi Euro 4, dat fiind că au investit pentru dezvoltarea categoriei Euro 5, ministrul a spus că modificările se referă în special la primele două categorii, în cazul cărora timbrul de mediu va fi cu 10-15% mai mare decât actuala taxă. Guvernul a definitivat forma noii taxe auto, aplicată sub forma timbrului de mediu, printr-un proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Noua formulă de calcul prevăzută în proiect conduce la o creştere în medie de circa 10% a sumei de plată pentru maşinile Euro 4 şi Euro 3 şi o scădere cuprinsă între 60% şi 90% pentru maşinile Euro 2, Euro 1 şi non-euro.

