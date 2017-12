Motociclist mort din cauza unei şoferiţe care a întors fără să se asigure

09:13:51 / 22 Mai 2017

mda

am vazut pe net inregistrarea accidentului. Femeia ce venea de la un parastas a oprit, s-a asigurat si a intors . Acel motociclist , conform spuselor familiei iesise sa se plimbe cu motorul. STIM CU TOTII CUM SE PLIMBA UN MOTOCICLIST ! RULEAZA CU VITEZE PERICULOASE SI ZGOMOTOASE , AMBALEAZA MOTOARELE DE SPERIE BEBEII DIN CARUCIOARE , SE FURISEAZA PRINTRE MASINI LA SEMAFOARE CA SA AJUNGA IN FATA , DE UNDE PORNESC IN TROMBA LA VERDE , IMPROSCAND CU PIETRICELE PARBRIZELE , SAR LA BATAIE INCERCAND SA TE LOVEASCA CU CASCA IN FATA SI APOI SE ADUNA CU SUTELE SI DEFILEAZA PE STRAZI BLOCAND CIRCULATIA SI SCANDAND RESPECT DIN PARTEA SOFERILOR IN TRAFIC ! Pe biciclisti ii inteleg dar pe motociclisti nu ai cum !