Motociclişti atacaţi cu bâte şi răngi pe DN

Scandal monstru petrecut ieri, la ieşirea din localitatea constănţeană Tuzla. Mai mulţi motociclişti au fost snopiţi în bătaie de patru indivizi pe marginea Drumului Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), ziua în amiaza mare. Totul a pornit de la o şicanare în trafic. „Mergeam pe Drumul Naţional 39, dinspre Tuzla către 23 August. La un moment dat, mi-am întors capul şi am văzut o maşină de teren, de culoare neagră (Kia, cu numărul de înmatriculare B 91 SDF - n.r.), care mergea la mai puţin de un metru în spatele meu, aproape să mă dărâme. Mai avea puţin şi mă lovea. Apoi a trecut în faţa noastră şi a început să ne taie calea, intrând şi pe contrasens. La un moment dat, s-a băgat peste un amic de-al meu, ca să-l dărâme. Pentru că nu mai avea ce să facă, prietenul meu a părăsit carosabilul şi a căzut. Atunci am oprit toţi şi l-am întrebat pe individul de la volanul maşinii de teren dacă are de gând să ne omoare. El a blocat portierele şi a dat un telefon. Era foarte beat, abia se mai putea ţine pe picioare... După ceva timp, a ajuns aici un Audi din care au coborât patru inşi, înarmaţi cu bâte şi răngi lungi din metal, care au tăbărât pe noi să ne omoare. Pe un băiat l-au lovit atât de rău încât i-au rupt piciorul şi cred că şi o mână. Au lovit-o şi pe prietena mea, am încasat şi eu mai multe bâte pe spate, l-au snopit în bătaie şi pe un alt motociclist, care sărise ca să îi calmeze. Nu ţineau cont de nimic. Ne-au izbit în cap, peste mâini, peste picioare, unde au apucat...”, a povestit unul dintre motocicliştii agresaţi. „M-au lovit şi pe mine, m-au trântit la pământ, urlau la noi că ne omoară, că ne calcă în picioare. Mai mulţi băieţi care treceau pe aici au oprit maşinile şi au încercat să intervină, dar au sărit şi pe ei”, a povestit încă în stare de şoc o tânără.

MARTORI ATACAŢI Mai mulţi turişti care se îndreptau spre Constanţa au tras pe dreapta când au văzut scenele de groază şi au încercat să intervină pentru a pune capăt scandalului. Nu au avut cum să se înţeleagă cu agresorii, care i-au atacat şi i-au ameninţat că nu mai scapă cu viaţă dacă nu pleacă. „Am fost la un pas să-l lovesc cu maşina pe unul dintre motociclişti, care, în încercarea de a scăpa de indivizii aceia a fugit spre şosea. Am oprit împreună cu prietenii mei şi ne-am apropiat de ei ca să-i potolim. Doi dintre ei au venit spre noi şi au început să ne ameninţe că, dacă nu părăsim imediat zona, vom păţi acelaşi lucru. Unul dintre ei a încercat să mă lovească în zona feţei, dar m-am ferit la timp. Au început apoi să dea cu picioarele în maşina unui amic de-al meu. Apoi s-au urcat în altă maşină, împreună cu şoferul maşinii de teren, care şi-a abandonat aici autoturismul şi au fugit”, a declarat unul dintre turişti. Când poliţiştii au sosit la locul incidentului, au găsit doar victimele şi autoturismul de teren despre care au stabilit că îi aparţine fostului viceprimar al comunei Tuzla, Marian Sărăcilă. „Mai mulţi martori, dar şi victimele spun că la volanul maşinii de teren s-a aflat Marian Sărăcilă, care şi-ar fi lăsat acolo autoturismul şi ar fi fugit. În acest moment au loc audieri la Tuzla. Fiul lui Marian Sărăcilă a fost, de asemenea, implicat în altercaţie. Rămâne să stabilim împrejurările exacte în care s-a petrecut incidentul şi implicarea pe care a avut-o fiecare”, a declarat aseară, pentru cotidianul „Telegraf”, cms. şef Adrian Rapotan, prim adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Două dintre victimele scandalului au fost transportate cu ambulanţa la Spitalul Mangalia, unde au rămas internate. Poliţiştii încercau aseară să-i identifice pe toţi agresorii. Oamenii legii l-au căutat la scurt timp după scandal pe Marian Sărăcilă la domiciliul acestuia, însă fostul viceprimar nu a fost de găsit. Agresorii se vor alege cu dosare penale, urmând ca încadrarea juridică să se facă în funcţie de numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor suferite de victime.