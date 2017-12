Motociclistul Emanuel Gyenes va participa la Raliul Dakar

Emanuel Gyenes, pilotul echipei Autonet Motorcycle Team, va participa la Raliul Dakar 2016, aceasta fiind a şasea prezenţă a motociclistului din Satu Mare la prestigioasa competiţie. Gyenes, care a câştigat ediţia 2015 la clasa Maraton, va concura pe o motocicletă KTM 450 Rally Replica. „În ianuarie voi lua startul pentru a şasea oară în Raliul Dakar şi pe această cale vreau să mulţumesc Autonet Motorcycle Team pentru încrederea şi sprijinul acordate în vederea participării la ediţia de anul viitor. Pentru maşina de asistenţă şi cei doi mecanici (n.r. - Laszlo Olah şi Szabolcs Racz) sunt recunoscător companiei Schlemmer. Un aport foarte mare la prezenţa mea în ediţia 2016 îl are Consiliul Judeţean Satu Mare, cel care m-a ajutat să beneficiez de o motocicletă nouă KTM 450 Rally Replica. Este o motocicletă de ultimă generaţie, care cred că mă va ajuta să obţin cel mai bun rezultat al meu în Dakar. Comparativ cu cea utilizată în 2015 şi 2012, aceasta este mai manevrabilă, mai uşoară și mai puternică - este pe injecţie şi nu pe carburaţie”, a declarat Gyenes.

Manu a spus că regretă faptul că ediţia din 2016 nu va trece prin Chile şi Peru: „Când am văzut că nu vom trece prin Chile şi Peru mi-a părut puţin rău, pentru că anul acesta, în ianuarie, am avut speciale cu dune pe care am obţinut rezultate bune şi speram să fie la fel şi în 2016. Nu va fi un dezavantaj că nu mergem în deşertul Atacama, deoarece traseul este la fel pentru toată lumea, dar cu siguranţă nu face bine imaginii raliului”. Dakar 2016 este cea de-a opta ediţie a raliului care se desfăşoară în America de Sud şi va debuta pe 2 ianuarie, cu un prolog în Buenos Aires.