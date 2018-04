MotoGP Ultra: Un Marquez senzaţional şi o cursă spectaculoasă! A făcut istorie!

21:18:39 / 10 Aprilie 2018

mesaj pt Alex

Alex, daca vrei sa vezi o cursa cu adevarat spectaculoasa care va ramane in istorie uita-te la etapa Valencia 2015 (unde mm i-a furat in 2 etape, titlul pt care rossi a muncit un sezon intreg). In cursa asta mm a vrut sa faca ce a facut rossi atunci dar a facut-o intr-un mod mult mai urat. In meciu asta tinta lui mm a fost rossi si nu podium-ul. Atunci rossi a facut toate depasirile in cel mai profesionist mod posibil, fara sa puna in pericol viata nimanui, exact ca un adevarat campion. Acum cand mm la daramat pe rossi a castigat cursa. mm vrea sa-l impiedice pe rossi sa mai devina campion mondial si o face cat mai miseleste posibil pt ca nu are puterea s-o faca pe circuit. Oricate campionate va lua mm n-o sa aiba niciodata valoarea lui rossi pt ca rossi are carisma. mm dac-o tine tot asa o sa ajunga dupa super Sic sau o sa omoare pe altii nevinovati. Ar mai fi multe de zis dar etc etc etc. O seara placuta!