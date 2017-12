Motorina cu biodiesel, la pompele Rompetrol

Prin aplicarea noilor directive europene privind introducerea de biocombustibili în carburanţi, Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului Rompetrol, foloseşte de la începutul acestui an motorină cu 3% biodiesel. Noul tip de motorină are la bază sortimentul Efix Diesel (Euro 4), respectă standardul european de calitate EN 14 214 asigurînd, în acelaşi timp, protecţia motorului şi diminuarea emisiilor de hidrocarbon şi dioxid de carbon. „Biocarburanţii emit cu peste 90% mai puţin bioxid de carbon şi compuşi de sulf, iar biodieselul este singurul combustibil alternativ care îndeplineşte în totalitate cerinţele ecologice. Îmbunătăţirea continuă a produselor şi diversificarea serviciilor Rompetrol, ca şi anticiparea cerinţelor clienţilor, duc la o creştere constantă a numărului acestora, atît persoane fizice, cît şi flote comerciale”, a declarat directorul general al Rompetrol Downstream, Dan Roşu. De altfel, Rafinăria Petromidia produce în prezent şi motorina Euro 5, carburant comercializat în staţiile Rompetrol sub denumirea de Super Diesel Euro 5. Grupul Rompetrol are deja capacitatea de a produce şi comercializa motorina Euro 5 cu 5% biodiesel, măsură obligatorie în România din 2009, numai pentru pornirea instalaţiei Automate de Amestec în Linie a Motorinelor (Diesel In Line Blending), fiind efectuate investiţii de şapte milioane dolari în 2006. Rompetrol Downstream operează o reţea de peste 350 de benzinării la nivel naţional şi este prima care comercializează, încă din anul 2003, exclusiv carburanţi la standarde europene.