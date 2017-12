Propulsoarele cu patru, şase, respectiv opt cilindri produse de către BMW Group au triumfat în segmentele lor, la ediţia din acest an a competiţiei Motorul Anului, a cărei gală de premiere a avut loc la Engine Expo de la Stuttgart. Motoarele diesel sau pe benzină, cu patru, şase sau opt cilindri, au triumfat în clasele lor de cilindri, acestea fiind disponibile la numeroase modele din actuala gamă a mărcilor BMW şi MINI. Pe lângă motorul V8 din echiparea BMW M3 şi a celui pe benzină, cu şase cilindri dispuşi în linie, cu tehnologia BMW TwinPower Turbo, distincţiile au fost oferite şi propulsorului diesel cu patru cilindri cu tehnologie BMW TwinPower Turbo şi noului propulsor cu patru cilindri aflat în echiparea modelului MINI Cooper S. Singurul motor aspirat dintre cele patru câştigătoare este responsabil pentru cea mai impresionantă serie de victorii din prezent.

Pentru al patrulea an consecutiv, motorul V8 aflat în echiparea BMW M3 a triumfat în clasa propulsoarelor cu capacitate cuprinsă între 3,0 şi 4,0 litri. Prin cele patru victorii de clasă în ediţia din 2011 a competiţiei Motorul Anului, BMW a repetat succesul înregistrat în urmă cu un an şi şi-a consolidat poziţia de cel mai de succes constructor. Cu un total de 54 de premii în istoria de 13 ani a competiţiei, BMW Group are de două ori mai multe distincţii decât orice altă marcă. Premiile au fost decise de un juriu internaţional, care anul acesta a fost format din 65 de jurnalişti auto din 32 de ţări.