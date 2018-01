Motorul economic, turat la maxim

Inflaţia şi presiunea pe dobânzi vor fi noii jucători din piaţă, de care trebuie să te fereşti cât poţi, a declarat profesorul de finanţe comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE) Adrian Mitroi - „Nu văd ceva semnificativ să se profileze, cu excepţia riscului de dobândă care, pe de-o parte, e limitată, când o finanţezi cu credit. La un moment dat trebuie să şi capitalizezi firmele. Probabil acesta este balansul care urmează. Volatilitatea, împreună cu inflaţia şi presiunea pe dobânzi vor fi noii jucători din piaţă, de care trebuie să te fereşti cât poţi. Nu văd efecte sistemice în lanţ, de criză“. El a precizat că economia mondială se află într-o poziţie favorabilă acum - „Noi suntem bine poziţionaţi, într-adevăr, cu toate deficitele întinse la maxim, dar cum altfel să fii când creşti economic cu asemenea cifre? Nu avem ce face. Eu cred că salariile nu mai pot fi majorate semnificativ de către Guvern. Vor fi reduse costurile. Semnificativ“. În opinia lui Mitroi, bursa românească va avea un an pozitiv, pentru că „obligaţiunile și dobânzile cresc, iar orientarea spre riscul bursier va fi din ce în ce mai interesantă“. Reamintim că preţurile de consum au continuat să crească în decembrie, rata anuală a inflaţiei urcând la 3,3%, de la 3,23% în noiembrie, pe fondul scumpirii mărfurilor alimentare cu 0,44% şi a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. De altfel, Banca Naţională a României a revizuit în creştere, la 2,7%, prognoza de inflaţie pentru finele lui 2017, de la 1,9% anterior. Pentru finalul lui 2018, BNR estimează o rată a inflaţiei de 3,2%, similar prognozei anterioare, iar pentru finalul celui de-al treilea semestru din 2019 se aşteaptă la o rată de 3,1%. La începutul săptămânii trecute, banca centrală a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an. Cât despre creșterea menționată de Mitroi, să spunem că produsul intern brut al României a înregistrat, în trimestrul al treilea din 2017, o creştere cu 8,8%, raportat la perioada similară din 2016; la nouă luni, avansul este de 7%.