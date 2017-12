“Mourinho”, nemulţumit de jocul Farului

Primul meci oficial al formaţiei pregătite de Ştefan Stoica a adus trei puncte importante, după victoria cu 2-0 în faţa Dunării Giurgiu, însă jocul echipei nu a fost în măsură să-i mulţumească pe suporteri. Mai mult, tehnicianul grupării de pe litoral a recunoscut că FC Farul este departe de forma aşteptată, dar speră ca totul să se remedieze cât mai rapid, mai ales că finalul acestei săptămâni, constănţenii vor evolua în fieful Concordiei Chiajna, în etapa a 19-a a Ligii a II-a. „O echipă nu poate să intre în formă din prima etapă. Îi trebuie cel puţin trei jocuri ca să intre în ritm. Au fost unele desincronizări în apărare, pentru că, oricât am încercat noi să exersăm în meciurile amicale, relaţiile de joc se sudează în disputele oficiale. Cei doi fundaşi centrali, Larie şi Ninu, au jucat pentru prima dată împreună, dar nu în acolo am avut problemele cele mai mari, ci la fundaşii laterali, care au prins o zi proastă”, a explicat “Mourinho”. În aceste condiţii, antrenorul echipei constănţene speră să-l folosească în meciul de la Chiajna şi pe Marko Radjelovic, fundaşul sârb adus săptămâna trecută de la FK Rad Belgrad. Jucătorul în vârstă de 25 de ani a plecat vineri la Belgrad, pentru a-şi rezolva problemele contractuale, şi este aşteptat să revină azi la Constanţa. În schimb, Ştefan Stoica nu-l va avea la dispoziţie pe Ben Teekloh, marcatorul primului gol din partida de duminică. Internaţionalul liberian a încasat al patrulea cartonaş galben din acest sezon şi este suspendat, urmând să fie înlocuit pe postul de mijlocaş la închidere de Vasile Păcuraru. „Cu Dunărea Giurgiu ne-a fost destul de greu, în special în repriza secundă, dar să nu uităm că a fost primul meci din acest sezon. Mă bucur că am învins, iar eu am dat gol. Îmi pare rău că nu voi putea juca împotriva celor de la Chiajna, dar sper că băieţii să reuşească încă o victorie. Apoi, va fi derby-ul cu Victoria Brăneşti, după care îmi doresc să ajungem pe primul loc în clasament”, a spus Teekloh. Titularii din partida de duminică au primit două zile libere din partea lui Stoica, urmând să revină azi la antrenament, cu excepţia lui Alexandru Măţel, convocat la echipa naţională de tineret, pentru amicalul cu Israel, programat mâine. În schimb, ceilalţo componenţi ai lotului s-au pregătit ieri după-amiază sub comanda secundului Vasile Mănăilă.