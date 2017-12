Mourinho şi-a dorit să antreneze un club “special”

Noul antrenor al echipei Internazionale Milano, portughezul Jose Mourinho, a fost prezentat oficial marţi şi a afirmat că dorinţa sa cea mai mare a fost să antreneze o formaţie din Italia, iar Inter este cea mai bună alegere, informează “Gazzetta dello Sport”. Fostul antrenor al lui Chelsea a fost confirmat oficial în funcţie în cursul zilei de luni, în locul lui Roberto Mancini, care sezonul trecut a cîştigat titlul de campion cu Inter. Mourinho va avea un salariu de aproximativ 9 milioane de euro pe sezon şi a declarat că este foarte fericit că a ajuns antrenor la formaţia italiană. “Am ajuns la un club special. Cred că sînt un mare antrenor, dar nu vreau să fiu special. Eu aşa voi fi mereu şi nu voi schimba nimic”, a spus Mourinho, care a discutat cu jurnaliştii în limba italiană. Mourinho a adăugat că echipa mai are nevoie de transferul a cel mult trei jucători, printre numele vehiculate fiind Lampard, Drogba şi Ricardo Carvalho. “Îmi place lotul actual şi mentalitatea fotbaliştilor, am încredere în ei. Inter nu are nevoie de mari schimbări, ci de doi sau trei jucători, pentru ca echipa să fie puţin mai competitivă. Este o provocare foarte importantă pentru mine, dar cred că o să fie plăcută şi pentru voi”, a declarat Mourinho.