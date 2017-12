MRU a ajuns preşedinte de partid

Convenţia Naţională a partidului Forţa Civică a avut loc, vineri, la Sala Polivalentă, în cadrul căreia a fost aleasă noua conducere. Nu s-a întâmplat nimic senzaţional, nimic care să trezească interesul opiniei publice. Nici măcar pentru funcţia de preşedinte nu a fost bătaie, candidând doar Mihai-Răzvan Ungureanu, liderul Iniţiativei Civică de Centru-Dreapta. Funcţia de prim-vicepreşedinte a revenit actualului preşedinte al Forţei Civice, Adrian Iuraşcu, iar funcţia de secretar general îi va reveni fostului deputat PDL Ştefan Pirpiliu. Am mai aflat doar că din conducerea Forţei Civice vor face parte 13 vicepreşedinţi. Ca să fie totul asezonat cu cât mai multe funcţii şi funcţioare, s-au numit şi vicepreşedinţi mulţi, secretari generali adjuncţi, secretari executivi, trezorier. La final, delegaţii partidului Forţa Civică şi-au adoptat noul Statut, conform căruia semnul electoral va fi un dreptunghi de culoare albastră având inscripţionat jos Forţa Civică, iar sus o inimă cu şapte stele şi două dungi. Culorile cu care se va identifica partidul vor fi albastru şi alb. Adrian Iuraşcu, cel care i-a vândut partidul lui MRU, a declarat că datoria lor este ca după alegerile parlamentare să trimită în opoziţie ,,pentru încă opt ani” actuala ,,Uniune socialistă”. Sub patronajul atacurilor şi promisiunilor de tot felul, s-a încheiat o convenţie anostă şi sforăitoare. (A.M.)