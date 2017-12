MRU şi-a găsit o nouă ocupaţie: joaca de-a demisia din PNL

O DEMISIE FĂRĂ VALOARE Un personaj de pe eşichierul politic care susţine că este liberal ameninţă cu demisia din PNL. Vorbim de fostul premier Mihai-Răzvan Ungureanu care s-a visat a fi proiectul salvator pentru PDL şi Băsescu. Dar cine este Ungureanu? Un personaj mult prea arogant pentru unii, prea elitist pentru alţii şi prea inabordabil pentru a câştiga simpatia populară. Ieşirea lui pentru a doua oară “pe sticlă” pentru a-şi anunţa “celebra” demisie din PNL şi înfiinţarea ONG-ului “ungurean” ţine doar de o campanie de imagine. El a susţinut, duminică seară, că, în acest moment, după ce PNL a contribuit la dărâmarea Guvernului său şi nemaifiind un partid de dreapta, el nu se mai consideră legat de liberali nici politic, nici afectiv, deci ia în calcul să demisioneze din formaţiune. Vax albina! Nu credem că preşedintele PNL Crin Antonescu o să plângă la auzul acestei ştiri răsuflate.

UN ONG… PENTRU TOAMNĂ Şansele ONG-ului său nu credem că sunt prea mari pentru că s-a pus de la început sub umbrela protectoare a lui Băsescu şi a PDL-ului, nume asociate cu nefericirea, lipsa banilor şi a unui loc de muncă stabil. El uită că e nevoie de ani buni de muncă pentru un politician, rezultate remarcabile şi multă implicare pentru ca electoratul să înceapă să aibă încredere în vorbele sau proiectele sale. În emisiunea cu pricina, „lingvistul” Ungureanu nu a reuşit să ascundă nici măcar cu ajutorul aroganţei şi a cuvintelor atent alese lipsa unui program coerent sau sinceritatea spuselor sale. Dar a ţinut să anunţe că platforma sa politică va fi lansată după data de 10 iunie, iar ţinta sunt alegerile din toamnă, precizând în context că dorinţa sa este ca „dreapta să se prezinte coezivă\" în alegerile parlamentare. Fostul premier a mai spus că, dacă cei pe care îi va atrage - el fiind doar un catalizator - vor considera că asociaţia trebuie să devină partid, acest lucru se va întâmpla. MRU a dat totuşi de înţeles că nu ar vrea să devină membru PDL, el spunând că are impresia că atunci când e întrebat de ce nu face acest lucru e ca şi cum ar fi trimis la magazin \"deşi are cămara plină\".