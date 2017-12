MTI va lansa proiecte cu finanţare europeană de 5,5 miliarde euro

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) va lansa până la sfârşitul anului viitor proiecte cu finanţare europeană de 5,57 miliarde euro, vizând printre altele construcţia a 289 kilometri de autostradă şi modernizarea a 166 km de cale ferată, a declarat, ieri, ministrul de resort, Anca Boagiu. \"Folosim 5,5 miliarde euro din Programul Operaţional Transporturi şi din bugetul ministerului de anul viitor 72%, adică 8,3 miliarde de lei, vor fi cofinanţări pentru aceste proiecte\", a afirmat Boagiu într-o conferinţă de presă. În septembrie rata de absorbţie a fondurilor UE era de 1,7%. Întrebată ce rată de absorbţie va fi în 2011, Boagiu a răspuns \"vom vedea\". MTI va lansa până la finele anului viitor licitaţii pentru construcţia a 288 km de autostradă, cu o valoare totală de 2,5 miliarde euro, pe cinci tronsoane - Nădlac-Arad (38,8 km, 234 milioane euro), Orăştie-Sibiu (82 km, 693 milioane euro), Deva-Orăştie (32,8 km, 355 milioane euro), Timişoara-Lugoj (35,6 km, 217 milioane euro) şi Lugoj-Deva (99,5 km, 1,02 miliarde euro). Termenul de finalizare pentru aceste tronsoane este anul 2013, mai puţin Lugoj-Deva, care urmează să fie finalizat în 2015. În prezent, România are 314 km de autostradă, respectiv Câmpia Turzii-Gilău (52 km), Bucureşti-Piteşti (111 km) şi Bucureşti-Cernavodă (151 km). În construcţie sunt 243 km, aceştia urmând să fie finalizaţi în 2011 şi 2012, valoarea totală fiind de 2,5 miliarde euro.

Referitor la sectorul de autostradă Cernavodă - Constanţa, Boagiu a spus că în vara anului viitor acesta va fi dat în folosinţă, fără a fi finalizat însă în totalizate. Ea spune că încă nu s-a stabilit dacă din vara anului viitor se va circula pe două benzi pe sens sau doar pe o bandă. Alte proiecte vizează construcţia a 11 şosele de centură (Săcuieni, Carei, Bacău, Tecuci, Tg Mureş, Braşov, Craiova sud-est, Alexandria, Caracal, Mihăileşti şi Bucureşti), în lungime totală de 138,7 kilometri şi o valoare de 539,38 milioane euro. Totodată, ministerul are în plan să modernizeze 943 kilometri de drumuri naţionale, cu o valoare de 848,45 milioane euro, asiguraţi printr-un credit BEI. Pentru transportul pe calea ferată, instituţia are ca proiect prioritar modernizarea Coridorului IV şi va lansa licitaţii pentru trei tronsoane, respectiv Curtici-Simeria, Simeria-Coşlariu şi Coşlariu-Sighişoara, în lungime totală de 166,3 km, cu o valoare de 1,88 miliarde euro, şi modernizarea a 21 de gări, investiţia fiind de 227 milioane euro, din care în următoarele două săptămâni vor fi lansate la licitaţie 16 gări, iar în ianuarie restul de 5. Pentru transportul naval, MTI are trei proiecte prioritare, cu o valoare totală de 200 milioane euro, respectiv finalizarea digului de larg, implementarea unnui sistem inteligent de transport şi podul Canalul Dunăre-Marea Neagră. Termenul de finalizare este 2012-2013. Celelalte proiecte prezentate de Boagiu se referă la aviaţie şi transport intermodal.