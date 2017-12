Mötley Crüe va veni în România

Trupa Mötley Crüe va concerta pentru prima dată în România, pe 15 iunie 2012, la Zone Arena din Bucureşti, în cadrul festivalului Ost Fest. Conform organizatorilor de la Project Events, membrii formaţiei americane de heavy metal, Vince Neil, Tommy Lee, Mick Mars şi Nikki Sixx vor realiza un show unic, la vară, în capitală.

Controversată, dar şi adulată, trupa Mötley Crüe a reuşit să vândă, de la înfiinţarea sa, în 1981, până în prezent, peste 80 de milioane de albume. Mötley Crüe este o trupă de glam metal, care a reuşit să-şi câştige respectul fanilor americani, odată cu lansarea primului lor album, „Too Fast For Love”. Adulată în America şi aşteptată cu nerăbdare de iubitorii de heavy metal de pe toate continentele, Mötley Crue a marcat istoria anilor ’80 cu albume precum „Shout at the Devil” (1983), „Theatre of Pain” (1985) şi „Girls, Girls, Girls” (1987).

În aceeaşi lună şi în cadrul aceluiaşi festival vor mai urca pe scenă şi alte nume legendare ale rock-ului mondial, precum britanicii de la Motorhead sau norvegienii de la Dimmu Borgir.