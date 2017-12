MTV Music Awards a jonglat cu premii, obamamanie şi beatlemanie

Joi seară, la Liverpool, oraşul beatleşilor, cea de-a 15-a ediţie a galei MTV Europe Music a propus spectatorilor şi telespectatorilor un spectacol organizat aproape perfect. Pink, Kanye West şi Britney Spears au fost marii cîştigători ai galei. În absenţă, preşedintele american ales a reuşit să se impună ca starul galei. Katy Perry, gazda galei şi cîştigătoare a premiului la categoria Cel mai bun debut, a apărut pe scenă purtînd o rochie imprimată cu chipul lui Barack Obama şi cu mesajul: “Poate că acum europenii ne vor iubi din nou”. Co-prezentatorul spectacolului, solistul Jared Leto, nu a făcut notă discordantă, purtînd tot un tricou imprimat cu chipul lui Obama şi încurajîndu-i pe cei 10.000 de spectatori ai evenimentului găzduit de Echo Arena din Liverpool să strige “Felicitări Barack!”.

Mîndria de a fi din Liverpool a spectatorilor a fost pe deplin alimentată de prezenţa pe scenă a lui Sir Paul McCartney, care a primit premiul pentru întreaga carieră din partea solistului trupei U2, Bono. Acesta i s-a adresat fostului basist al trupei The Beatles cu titlul de “Sfîntul Paul McCartney” şi a adăugat că acesta este singura persoană prezentă pe Echo Arena a cărei creaţie muzicală este nemuritoare. “Iată omul care a inventat fişa postului în meseria mea”, a mai declarat Bono despre Sir Paul McCartney. Discursul susţinut de acesta în momentul acceptării premiului a fost însă mai modest. “Doresc să le mulţumesc mamei şi tatălui meu”, a declarat fostul membru al trupei The Beatles, în uralele mulţimii, adăugîndu-i pe lista de mulţumiri şi pe ceilalţi membri ai formaţiei care l-a făcut celebru, dar şi pe toţi cei din Liverpool. A încheiat într-o notă devenită obişnuită pentru seara de 6 noiembrie, mulţumindu-le americanilor că l-au votat pe senatorul Obama. În culise, Sir Paul McCartney a reamintit că are o melodie pe care crede că noul preşedinte american o poate dedica soţiei sale, Michelle, bineînţeles, balada “Michelle”.

Pe scenă au mai urcat pentru a cînta Beyonce, Kid Rock, Take That, The Killers, Pink şi Kanye West, acesta din urmă susţinînd un duet pe piesa “American Boy” cu solista britanică Estelle. Kanye West a fost la cea de-a doua apariţie pe scena unei gale MTV Music Awards, de această dată a venit însă invitat, după ce în 2006, la Copenhaga, a sărit pe scenă din public, enervat că nu a primit premiul la categoria Cel mai bun videoclip pe care considera că i se cuvine şi declarînd în faţa spectatorilor că: “Dacă nu am cîştigat, înseamnă că această gală şi-a pierdut credibilitatea”. De această dată, Kanye West a jucat rolul gentlemanului perfect şi a acceptat premiul la categoria Ultimate urban act cu politicoasa menţiune că îl dedică fanilor săi. Britney Spears, aflată în plină revenire muzicală după momentele grele prin care a trecut odată cu divorţul de Kevin Federline şi pierderea custodiei asupra celor doi copii pe care îi are cu acesta, a obţinut premiile la categoriile Cea mai bună prestaţie din 2008 şi Cel mai bun album, pentru “Blackout”. Alţi cîştigători au fost trupa rock americană 30 Seconds To Mars, condusă de fostul actor devenit muzician Jared Letto, la categoriile Cea mai bună trupă rock şi Cel mai bun videoclip, trupa Tokyo Hotel cu Cel mai bun concert, în timp ce Pink a fost recompensată pentru Cea mai bună piesă, pentru “So What”, iar cîntăreţul turc Emre Aydin, pentru Cea mai bună piesă europeană. La eveniment au mai fost prezente Anastacia, Leona Lewis şi Duffy.

VJ Ela, a reprezentat MTV România şi a fost alături de marii cîştigători ai serii, a stat de vorbă cu Paris Hilton în culise, a cunoscut-o pe Kelly Rowland şi pe cîţiva dintre VJ-ii MTV din întreaga lume şi a urcat pe scena de la Liverpool pentru a înmîna trupei Morandi trofeul Best Romanian Act. Cîştigătorii tuturor MTV Europe Music Awards, cu excepţia celui pentru Cel mai bun videoclip, au fost aleşi prin votul direct al fanilor pe site-ul postului MTV. La ediţia din 2007 au votat aproximativ 80 de milioane de fani.

Un mega-spectacol

Un covor roşu cu o lungime de 35 de metri, o lăţime de 5 metri, realizat din peste 175 metri pătraţi de material, 8.400 de sticle de apă şi 4.563 camere din 17 hoteluri din Liverpool şi Manchester, toate au făcut parte din producţia celei de-a 15-a ediţii a MTV Europe Music Awards. A fost nevoie de electricitate cît pentru 100 de case, s-au făcut peste 30.000 de fotografii, iar echipa de producţie a utilizat 327 de walkie talkies. Totodată, zona de backstage a avut peste 400 de mese, 485 scaune, 202 coşuri de gunoi, 67 de canapele, 50 de fotolii şi 43 de măsuţe de cafea, în timp ce cabinele artiştilor au avut 75 de standuri pentru haine, 138 de oglinzi, 5 maşini de călcat şi 500 de umeraşe. Pe de altă parte, pentru machiaj s-au folosit 30 de farduri de pleoape, 200 de culori de ruj, 400 de culori pentru pleoape, 40 de tipuri de fond de ten, 1.500 de perechi de gene false, 100 de seturi de unghii false, 50 de cutii de spray fixativ de păr, 1.000 de foiţe de aur şi argint, 500 de pene şi 5.000 de cristale în 50 de culori. Au fost servite 8.050 de mese în zilele show-ului şi s-au băut 2.400 de sticle de bere, 4.000 de cutii de suc, 1.500 de cutii de energizante, 600 de sticle de vin roşu şi alb, s-au mîncat 1.080 de ouă, 2.151 de kilograme de cartofi, 359 de kilograme de fructe, 1.075 de kilograme de carne.