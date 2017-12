Muftiul, dat în judecată de primarul Constanţei

Declaraţiile făcute de şeful Cultului Musulman din România, muftiul Iusuf Muurat, la adresa primarului municipiului Constanţa, Radu Mazăre, pe care l-a acuzat de „înţelegere tacită” cu reprezentanţii SC Cin Cin SRL, în cazul imobilului cu două etaje şi mansardă ridicat în imediata apropiere a geamiei Hunkiar, nu au rămas fără ecou. „Pentru că m-a denigrat, o să-l dau în judecată să-i iau bani şi o să-i iau bani!”, a declarat Radu Mazăre. Reamintim că muftiul Iusuf Muurat a declarat că Primăria Constanţa a eliberat autorizaţia de construire pentru respectiva clădire, deşi instanţa dăduse câştig de cauză Cultului Musulman din România, declarând imobilul SC Cin Cin SRL ilegal. Primarul Constanţei a ţinut să menţioneze că, pentru respectiva clădire, investitorul avea „toate avizele legale posibile”, inclusiv avizul de mediu, pe care directorul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Constanţa (care ţine de Ministerul Mediului!), Senol Zevri, susţinea că nu l-a emis. Prin urmare, legal, Primăria Constanţa nu avea niciun motiv să refuze autorizaţia pentru clădirea cu două etaje.

INVESTIŢIE DE DOUĂ MILIOANE DE EURO „Muftiul ţipă şi îl bălăcăreşte (pe investitorul SC Cin Cin SRL – n.r.) că de ce a contruit lângă geamia lui, dar el când a venit să-mi ceară să facă geamie şi a şi făcut-o lângă blocurile oamenilor, a fost ok. Oamenii ţipau şi muftiul zicea: „Nu! Eu să construiesc!”. Eu ştiu ce am trăit atunci cu oamenii de lângă geamia de la Cireşica. Şi muftiul îmi pupa şi mâinile, şi picioarele că i-am dat autorizaţie la zece metri de blocuri. Acum, când altul construieşte lângă el, nu mai are voie, chiar dacă acum investitorul construieşte pe proprietatea lui, iar muftiul a construit pe terenul Primăriei”, a adăugat Radu Mazăre. Referitor la acţiunea reprezentantului Guvernului în teritoriu, care a atacat în contencios autorizaţia de construire emisă de Primăria Constanţa pentru imobilul Cin Cin, primarul a spus: „Foarte bine! Nu se opune prefectul oricărui lucru nou care apare în oraşul Constanţa? Oriunde se bagă bani în oraşul ăsta, prefectul se opune. Pentru că noi, constănţenii, muncim şi câştigăm din fabrici şi uzine, nu muncim şi câştigăm de pe urma turismului sau a investiţiilor. Omul ăla a băgat două milioane de euro în zona peninsulară”. Procesul dintre Muftiatul Cultului Musulman din România şi SC Cin Cin SRL, privind construirea lângă geamia Hunkiar a unui imobil cu două etaje şi mansardă, va fi reluat, după ce judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis strămutarea acestuia.